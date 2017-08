Birgit Kelle irregeleitet

Die aus Siebenbürgen stammende Publizistin Birgit Kelle (bekennende mehrfache Mutter - ironisch gemeint, sie instrumentalisiert ihre Mutterrolle allzu häufig) schwingt sich auf ihrer Facebook-Seite gerade sehr effektvoll zur Rächerin der künftigen Islamistenopfer auf: https://de-de.facebook.com/Birgit-Kelle-344495115639303/



Kelle postet: "Heute morgen wurden übrigens eine Mutter und ihre Töchter in einem französischen Urlaubsressort von einem Herrn mit dem ganz ungewöhnlichen Namen Mohamed niedergestochen, weil er der Meinung war, sie seien zu leicht bekleidet gewesen. Das war vermutlich auch eine Provokation, wie sie da beim Frühstück saßen. Ich hab auch zwei Töchter und sollte sich einer dieser Männer an ihnen vergreifen, dann werden sie sich wünschen, dass die Polizei oder Renate Künast schneller gewesen sind als ich, denn ich habe fertig."



Kelle bezieht ihr "Wissen" aus unseriösen, hetzerischen Quellen. So meldete der islamfeindliche Blog Politically Incorrect: "Frankreich: Moslem sticht Frau und ihre drei Töchter nieder – sie waren zu leicht bekleidet". (http://www.pi-news.net/2016/07/frankreich-moslem-sticht-frau-und-ihre-drei-toechter-nieder-sie-waren-zu-leicht-bekleidet/)

Dieser Behauptung ist aber von der Staatsanwaltschaft widersprochen worden: "Die Hintergründe des Angriffs in Garde-Colombe im Département Hautes-Alpes sind momentan noch unklar. Staatsanwalt Raphaël Balland wies laut französischen Medien jedoch die Gerüchte zurück, dass zu leichte Bekleidung der Frau und der Mädchen das Motiv für den Angriff gewesen sein soll." (MOPo24: https://mopo24.de/nachrichten/garde-colombe-mann-messer-familie-frau-drei-toechter-verletzen-71752)



Fazit: Birgit Kelle sollte sich eine Schreib- und Denkpause auferlegen, bis der Schaum vor dem Mund wieder abnimmt, und die Zwischenzeit sinnvoll nutzen zugunsten einer sachlich-differenzierteren Betrachtungsweise. Oder bewirbt sie sich als Vorrednerin von Frau Beatrix von Storch auf den einschlägigen AfD-Kundgebungen? Bitte weniger Affekt, mehr Ratio, Frau Kelle!