[Ohne Titel]

Hallo

Ich bin auf der Suche nach Wilhelm Karl Heinemann. Mir sind nur die Orte Wolkendorf und Hermannstadt bekannt, wo er gewohnt haben soll. Es muss aber vor 1909 gewesen sein. Wilhelm Karl Heinemann war verheiratet mit Ottilie Pauline Rabe. Ob sie in Siebenbürgen geheiratet haben kann ich leider nicht sagen. Vielleicht kann mir jemand Hilfe und Tips geben, welche Möglichkeite ich habe ihn zu finden. Eventuell in Kirchenbüchern oder Personenstandsregistern. Ich habe keine Ahnung, in wie weit diese aus Siebenbürgen online im Internet einsehbar sind. Ich würde mich freuen was zu hören.