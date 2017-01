Bibelverständnis

rosenau schrieb:



Hallo, Brombeer.

die Bibel ist eines von den vielen verfälschten Tatsachen.

Durch die Bibel hat man versucht die Menschheit zu verblöden.

Meine Meinung.

R.M.B.



Werter Rosenau,



die Bibel sei ein Buch mit sieben Siegeln, heißt es im Volksmund, und das kommt nicht von ungefähr.

Dass sie viele Ereignisse beinhaltet, die sich nach tausenden von Jahren als verfälscht oder verwaschen herausstellen, will ich nicht bestreiten. In wieweit Fälschungen absichtlich vorgenommen wurden, lässt sich nach der langen Zeit biblischer Aufzeichnung und Widergabe auch nicht verbindlich benennen. Ich hoffe, es waren nicht all zu viele.

Die christlichen Kirchen stehen weitgehend auf dem Standpunkt, dass Gott dafür gesorgt habe, dass das Wesentliche für den Christenmenschen erhalten blieb. Auch dazu kann man sehr berechtigt unterschiedlicher Meinung sein.

Auch Ihrer Auffassung, dass die Menschheit vorsätzlich verblödet wurde, kann man nicht grundsätzlich widersprechen, zumal bekannt ist, dass der Klerus schon immer auf seine Deutungshoheit sehr bedacht - und dass ihm dafür „nichts zu heilig bzw. unheilig“ war.



Meine Einlassung zu shimons Vorgehen bezieht sich auf die - auch von ihm des öfteren angedeutete - Ewigkeitsbedeutung.



Mfg. Brombeer





Leseempfehlung: https://de.wikipedia.org/wiki/Bibel%C3%BCbersetzung



Nach der Lektüre wird Manches klarer.