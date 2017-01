Der "Geograf" D. Trump

Der neue Präsident der USA D. Trump hat in seiner ersten Rede in seiner neuen Funktion mehrmals betont, Amerika gehe vor. Gleichzeitig will er eine Mauer innerhalb Amerikas errichten lassen!

Europäische Politiker meinen, sich im Fall einer Abschottung Amerikas mehr an Kanada und Mexiko auszurichten.



Da fragt man sich schon, ob diese Eliten der Gesellschaft keinen Erdkundunterricht hatten. Nach ihrer Meinung befinden sich die beiden Länder vielleicht in der Antarktis oder gehören zu Ozeanien... Ein Armutszeugnis bezüglich Allgemeinbldung und eine Schande zugleich!