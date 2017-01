Habe ich die rumänische Staatsbürgerschaft?

Hallo an alle,



ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich langsam verzweifle. Für eine Einreise in die USA muss ich angeben, ob ich die doppelte Staatsangehörigkeit besitze. Aber ich weiß es leider nicht. Ich bin 1990 geboren und dann mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Sie mussten die rumänische Staatsbürgerschaft nie ablegen.



Ich habe mich an alle möglichen Konsulate gewandt, unter anderem an das Rumänische in München, das hierfür zuständig ist. Aber die schicken mir nur Emails auf Rumänisch, wie ich einen rumänischen Pass beantragen kann. Aber das will ich ja gar nicht. Ich hätte einfach gerne eine Auskunft?! Aber ans Telefon geht keiner.. und zwar nie! Es ist immer besetzt.



München ist außerdem kein Katzensprung. Ich kann also nicht mal eben so hingehen.



Weiß einer von euch hier mehr? Ich brauche die Auskunft unbedingt für die Einreise und habe Angst, dass ich nicht einreisen darf, sollte ich es "unwissentlich" falsch angeben.



Vielen Dank euch schon mal im Voraus



Sabine