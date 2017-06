Spurensuche/Ahnenforschung - Kronstadt (Brasov)

Liebe Alle !



Verwandte meinerseits, die Familie Rudolf und Apollonia Schober, haben einige Jahre in Kronstadt gelebt - genaue Daten sind aber schwer nachzuvollziehen.



Das geht jedenfalls aus dem Heiratseintrag deren Sohnes, Rudolf Schober, hervor, der im Jahr 1929 in Iglau geheiratet hat und wo als Berufsbezeichnung des Vaters "Werkmeister in Brasov in Rumänien" angegeben wurde. Erzählungen zufolge soll er seine Kindheits- und Jugendzeit in Kronstadt verbracht haben und neben seiner deutschen Muttersprache auch gut rumänisch gesprochen haben.



Der nachstehend zitierte Rudolf Schober ist mit seiner Familie von Joslowitz nach Kronstadt verzogen - zwischen 13.05.1909 und 22.11.1929 - und soll, Erzählungen zufolge, dort auch weitere Kinder bekommen haben.



Rudolf Schober, geb. am 28.3.1879 in Sternberg, Bezirk Olmütz, im Jahr 1906 wohnhaft in Joslowitz (Jaroslavice), Bezirk Znaim,

seine Gattin Apollonia, geb. Trescher am 18.9.1877 in Zloczow/Galizien (heute Ukraine), 1906 wohnhaft in Wien (beide heirateten am 22.11.1906 in Wien)

und deren Kinder,

Rudolf Schober, geb. am 28.4.1907 in Joslowitz (hat am 22.11.1929 in Iglau geheiratet),

Franziska Schober, geb. am 12.05.1908 in Joslowitz und

Elfrieda Schober, geb. am 13.05.1909 in Joslowitz.



Mein Familienzweig entspringt dem des Sohnes, Rudolf Schober, der im Jahr 1929 nach Iglau geheiratet hat und im Jahr 1940 mit seiner Familie über Magdeburg nach Wien gezogen ist.



Der Rest der Familie verblieb in Kronstadt und soll nach dem 2.WK nach Gelsenkirchen verzogen sein. Dazu ist nur bekannt, dass in der 60er/70er-Jahren Familienbesuche in Wien stattfanden.



Da ich mit meiner Familienforschung an dieser Stelle an einem Todpunkt angelangt bin, hier mein Versuch, eventuell neue Erkenntnisse und Hinweise zu finden. In anderen Foren und bei der HOG Kronstadt habe ich auch schon Entsprechendes gepostet bzw. angefragt, ist aber bisher nicht mit großem Erfolg gekrönt.



Ich Danke Euch vielmals im Voraus.

Liebe Grüße aus Wien, Richard