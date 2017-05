Falsche Deutung v SCHOTSCH in Siebenbürger Sachsen Familiennamen - Wer kann das ändern?

Seit den 1990er Jahren gibt es eine Liste von der Bedeutung/Ursprung von Siebenbürger Namen im Internet. Sie wird inzwischen in vielen Formaten auf verschiedenen Servern gehostet und dient vielen als einzige wissenschaftliche Quelle.Bei dem Familienname Schotsch steht:Übername (Charakterzug)grob, unhöflich, roh (nd.)http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~bgwiehle/siebenburgen/sbs-namen/ss-namen.pdfEbenfalls in den 1990er Jahren konnte ich 2 Sprachwissenschaftler/Namenforscher/Linguisten aus USA und England eine Email schreiben "Was bedeutet der deutsche Familienname Schotsch?" und beide antworteten unabhängig voneinander: "schottisch", bzw. "aus Schottland kommend" und einer belegte es mit detailierten Dialekt-Angaben (die mir damals allerdings nicht viel sagten). Unnötig zu sagen, dass diese Emails längst verloren sindNun habe ich den Beweiss gefunden, dass sie wirklich recht haben, bzw den Fehler belegen, den der/die Verfasser der Ur-Namens-Liste begangen haben.Auf www.facebook.com/ursula.schotsch habe ich die entsprechenden Belege auf englisch bereits veröffentlicht als 3-teiliges "ROUGH-IS-WRONG", 10. Mai 2017, mit Bildern und Links. Die Bilder kann ich hier anscheinend nicht hochladen. Dann müssen es halt die langen Links ganz unten sein, bzw der Versuch die facebook-Bilder hier einzubinden.In einem Wörterbuch aus dem Jahre 1759 steht:Schots, adj & adv lumpig, grob, unhöflich, unmanierlich, abgeschmackt....Schots, f Scholle, Eisscholle.Schotsch, adj schottländisch, schottisch.een schotsch koopman, ein schlechter Kaufmann, kleiner Kramer, der keinen Credit hat.Schotsheid, f. Grobheit, Unhöflichkeit.Ein Wörterbuch aus dem Jahre 1768 schreibt es ähnlich und es ist klar zu erkennen, dass SCHOTS = grob/unhöflich heisst und SCHOTSCH = schottisch.In einem Wörterbuch aus dem Jahre 1834 erscheint dann alles in einem Block, der SCHOT, SCHOTS und SCHOTSCH gleichzustellen scheint:Nun bleibt die Frage, wer die Listen berichtigen kann bzw das weiterleiten kann.P.S.: lässt man sich im Google-Übersetzter SCHOTSCH aus dem holländischen übersetzten heisst es "schottisch".Hier noch die Links zu den 3 Büchern:https://books.google.de/books?id=D9FaAAAAcAAJ&pg=PA1503&lpg=PA1503&dq="schotsch"+"grob"++unhöflich&source=bl&ots=Sv3BFe3eyA&sig=F8hJcHEtlk0tD2xzIF7lsnxjMas&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjjiZqG0OTTAhUPK1AKHSOhDRMQ6AEIKTAA#v=onepage&q="schotsch" "grob" unhöflich&f=falsehttps://books.google.de/books?id=SIiR4bY05BAC&pg=PA421&lpg=PA421&dq="schotsch"+"grob"++unhöflich&source=bl&ots=9Ak6tMJqPN&sig=vUHdLrty-geQyYe1hYZ3Shh5JJ8&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjjiZqG0OTTAhUPK1AKHSOhDRMQ6AEIKzAB#v=onepage&q="schotsch" "grob" unhöflich&f=falsehttps://books.google.de/books?id=4OU9AAAAYAAJ&pg=RA1-PA234&lpg=RA1-PA234&dq="schotsch"+"grob"++unhöflich&source=bl&ots=HXGhNlCT-k&sig=lDVM380T6JFZHdR4ujayCTtNzEU&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjjiZqG0OTTAhUPK1AKHSOhDRMQ6AEIOTAG#v=onepage&q="schotsch" "grob" unhöflich&f=false