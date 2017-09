Rettet Siebenbürgen ,

denn es ist der letzte Ort Europas wo die Natur noch , noch natürlich ist. Da wo die Tomaten nach Tomaten schmecken und die Suppenhühner noch Fett haben. Lasst es uns retten bevor die EU , mit ihrer unsinnigen Agrarindustrie ,die kleinen Bauernhöfe zerstört. Oder schmeckt euch das Fleisch von hier? Schade dass viele von uns dieser trügerischen , übertriebenen Industrialisierung und Digitalisierung euphorisch verfallen sind.Traurig,traurig.Deshalb appeliere ich an allen Naturliebhaber Siebenbürgens ,kehrt zurück und baut es wieder auf , mit all den schönen Traditionen ,damit die deutsche Kultur ,und das deutsche Volk erhalten bleibt.Sogar hier in Deutschland ist es am absterben.Rettet Diese einzigartige Kultur,bevor es zu spät ist. Ps. ich bin eine wahnsinnige, verzweifelte Naturliebhaberin.