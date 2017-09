Sparmassnahmen des Vebandes

Hallo Allerseits,



Ich habe die von der Co- BV Daniel die vorgestellten Sparmassnahmen mit grosser Genugtuung zur Kenntnis gekommen. Ich frage mich nur warum die Berichte der Korrespondenten aus Rumänien nicht sozusagen politisch zum Opfer gefallen sind, sondern erst jetzt im Zuge der Sparmassnahmen. Sie sind aus meiner Sicht völiig überflüssig. Überflüssig sind auch "Informationen" , dass einige von uns in den rumänischen Konsulaten den rumänischen Präsidenten wählen können. Deswegen sehe ich diese Massnahmen als ersten Schritt in einem Prozess, der am Ende die Abwahl des anderen Co- Vorsitzenden sein sollte.