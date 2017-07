Verzicht auf rum. Staatsbürgerschaft/Unterlagenproblem

Hallo allerseits,



ich habe leider Gottes ein großes Problem bezüglich des Antrages auf Verzicht der rumänischen Staatsbürgerschaft.



Genaugenommen liegt es an den beiden Dokumenten

Strafregisterauszug und Finanzbescheid aus Rumänien.



Grundsätzlich sind das ja Dinge die absolut nachvollziehbar wären - nun kommt jedoch der Hacken;



ich habe Rumänien bereits als 11 jährige verlassen und war seitdem auch nicht mehr dort.

Ohne einen Wohnsitz können die Unterlagen nicht angefordert werden (meine Anwältin in Rumänien ist quer durch das Land deshalb...).



Es muss doch eine Möglichkeit geben auf diese Unterlagen aufgrund meines Alters, als ich das Land verließ, zu verzichten. Ich gebe auch jederzeit einschriftliche Erklärung dazu.

Das kann doch nicht sein das man von jemanden der mit 11 das Land verlassen hat und nie wieder dort war so etwas verlangen kann.

Es kann auch nicht sein das ich jetzt nach Rumänien fliegen muss, mir ein Wohnsitz anschaffen muss um an diese Unterlagen zu kommen. Das ist doch nicht nachvollziehbar.

Wie soll ich den mit 11 die Steuer hinterzogen haben?!?! Oder was für eine strafbare Handlung hätte ich machen können.. ist doch unglaublich.

Wenn ich das wem erzähle glaubt mir das keiner....



Bitte um Hilfe - ich bin mittlerweile schon am Verzweifeln und weiss schon nicht mehr wo ich mich hinwenden kann.



DANKE & lg,

Sophie