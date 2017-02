Bildungsflüchtling - Rumänien als Standort?

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



Weltenwanderer Erstellt am 09.12.2016, 18:24 Uhr und am 09.12.2016, 18:37 Uhr geändert.

Guten Abend,



wir haben die Schwierigkeit, dass das Deutsche Bildungssystem für behinderte Kinder keine adäquate Bildung bieten kann. Dennoch wollen sie das was sie anbieten als Solche einreden, Fernschule (Deutsche Fernschule für Grundschulkinder) wollen sie verbieten. Das macht es für unsere Kinder nicht besser. Wir haben hier in Deutschland zwar ein Haus, ein gutes Einkommen und eigentlich ein sehr angenehmes Leben, doch was bringt es, wenn das Schulsystem die Kinder "zu schanden schleift"?



Wir überlegen somit, wo hin wir fliehen können. Zeit haben wir noch ein wenig... wir sind bekannt. Wir sind seit über einem Jahr in Verhandlungen, doch ist es nicht gewiss wie das aus gehen wird. Der Rechtsstaat ist hier schon sehr sonderbar, Bildung ohne Gesundheit? Wie kann das gedacht werden? Sie können es... wir wissen nicht wie das aus gehen wird. Barrieren sind nicht alle möglich abzubauen, es soll anstelle das dann adäquat sein was sie schaffen zu tun, weil es maximale Bemühung war. Dass das Kind an den Barrieren zerbricht spielt für die Fachkräfte hier keine Rolle so recht - raus lassen sie die Kinder aber trotzdem nicht, mit Fernschule z.B.



Wir suchen somit nach Ländern, in denen wir sicher sind vor solchen Bildungs-Übergriffen, die gesundheitsschädlich für die Kinder sind. Zudem suchen wir ein Land, in dem die Lebenshaltungskosten niedrig sind. Der Arbeitsstandort bedarf eigentlich lediglich einer anständigen Internetanbindung, die finanzierbar ist.



Das Haus in Deutschland kann derzeit nicht veräußert werden, anderer Familienmitglieder wegen, die auch noch hier sind. Wisst ihr, was es in Rumänien, Siebenbürgen in der Nähe Hermannstadt kostet ein Haus ca. 200 m² Wohnfläche zu erwerben, inc. Garten ca. 1000 m²? Im Internet finde ich Angebote um die 50.000 kann es aber überhaupt nicht einschätzen, ob das nun in Rumänien teuer oder günstig ist, ob man dann noch viel zu sanieren hätte, wegen Schimmel etc, oder ob man dann schon eher eine höherwertige Qualität erwarten könnte, mit dicken Mauern und Doppelfenstern, so dass es im Winter auch ein bisschen Isolation bietet. Dach und Füsse des Hauses müssten bei uns in Ordnung sein, zwei Kinder bieten nicht den Raum um viel zu sanieren.



Bisher können wir kein Rumänisch, in der BRD hört uns aber niemand zu, für mich persönlich wäre es angenehmer eine Fremdsprache zu erlernen, wie mit Menschen zu leben, die einem sowieso nicht zuhören, auch wenn man die Sprache kann. Wisst ihr wie Menschen, die unter Behindernden Umständen leben in Rumänien wahr genommen werden? Werden sie dort auch so diskriminiert, verächtlich behandelt sozusagen, als "wertlos" ob ihrer Umstände in denen sie sich von der Mehrheit unterscheiden? Oder ist es mit ausreichend Geld immerhin möglich sich sowas wie irgend eine Form von Anerkennung als Mensch zu erwerben, durch eine Fernschule gebildet, etwas arbeitend was im Rahmen der geistigen Leistung liegt, so dass nicht so viel wert auf 100%-Normalität gelegt wird, was hier in der BRD nicht so recht möglich ist zur Zeit.



Wir könnten auch in der Nähe von Hermannstadt erst einmal für 1-2 Jahre ein Haus mieten, bevor wir eines kaufen - sollte es günstig möglich sein Häuser zu mieten. Über 500 Euro lohnt sich an Miete nur nicht, weil dann kommt ein Kredit zum Kauf günstiger, ist es wahr, dass man mit 50.000 tatsächlich ein Haus in gutem Zustand erwerben kann, das einen Garten in Stadtnähe bietet samt solidem Internetanschluss.



bankban Erstellt am 09.12.2016, 19:02 Uhr

Hallo,



zwei-drei Fragen:

a) "Wir suchen somit nach Ländern, in denen wir sicher sind vor solchen Bildungs-Übergriffen"



Was ist in Ihren Augen ein Bildungs-Übergriff?



b) Sind Sie sich sicher, dass Sie noch völlig offen bei Ihrer Suche sind? Immerhin haben Sie sich schon recht stark auf Siebenbürgen versteift. Daher stellt sich die nächste Frage:



c) Sie sprechen von behinderten Kindern. Um welche Art der Behinderung handelt es sich denn? Muss nicht ggf. ein bestimmter Grad der medizinischen Versorgung gewährleistet werden? Sind Sie sich sicher, dass Sie diese in R. bekommen? Sind Sie sich sicher, dass Sie Ihr behindertes Kind in Rumänien in der Weise werden erziehen können, die Ihnen vorschwebt?



d) Haben Sie es in Dtl. (oder woanders) mit privaten Institutionen/Internaten usw. versucht?



Weltenwanderer Erstellt am 09.12.2016, 19:15 Uhr und am 09.12.2016, 19:16 Uhr geändert.

Guten Abend,



ein Übergriff ist aus unserer Sicht, wenn ein Kind an einen Ort muss, um zu lernen, an dem es offensichtlich nervöse Schäden davon trägt (vorstellbar etwa wie BurnOut) als Kleinkind, Kind, Jugendlicher. Die Schulbesuchspflicht der BRD ist hier sehr strikt. Es gibt immer manche, die uns verstehen weshalb unser Kind auch noch mit der Deutschen Fernschule beschult wird, fehlerfrei die Prüfungen absolviert - es gibt aber auch immer welche die den Zwang ausüben wollen, weil das Kind ja "ganz normal" wirkt.



Ich habe mich so stark auf Siebenbürgen spezialisiert in dieser Anfrage, da ich nach Orten suchte die als Städte irgendwie heraus zu finden waren, an deren Stadtrand angeblich Internetanschluss verfügbar sein soll (Hermannstadt). Ganz und völlig offen sind wir nicht in dem Sinne, dass wir eine Grenze des Geldes haben. Schweiz z.B. auch wenn klimatisch ähnlich, fällt aus, ebenso wie Österreich u.a. Länder die ähnlich sind von den Lebenskosten, auch von Immobilien.



Völlig offen kann man nicht sagen somit. Wir sind Autisten in der Familie. Ich selbst bin vor 35 Jahren aufgewachsen auf dem bayrischen Lande - ich weiß erst heute, dass ich Autistin bin und ich weiß wie man gesund lebt als Solche. Medizinische Versorgung ist somit nicht spezieller notwendig wie für alle anderen. Es lebt sich ohne Barrieren wie Lärm / hektische Bewegungen / zu wenig Platz / ... was sonst noch so alles exorbitant das Stressniveau hebt... somit wunderbar.



Bei privaten Institutionen, also Privatschulen haben wir es bereits versucht. Da sind sie in Berlin nicht so gut auf Behinderte zu sprechen. Sie sagen relativ einheitlich, dass sie nun nicht bereit sind, ob der wenigen Gelder die der Senat für Privatschulen ausschüttet, die Behinderten mit mehr Platz, Ruheräumen,... zu versorgen, nur weil der Senat es nicht auf die Reihe bekommt, seine Schulen anständig her zu richten, um es salop auszudrücken.



Internat fällt sowieso weg, da ich meine Kinder nicht weg geben möchte. Ich bekomme keine Kinder, um sie ab zu schieben, nur weil das Bildungssystem zu wenig Geld hat / zu starr ist,... um auf die Gesundheit von Kindern zu achten, die eben doch deutlich anders sind.



Ich verspreche mir somit eigentlich nur Ruhe... ich will meine Ruhe... ich nutze gern die Deutsche Fernschule, bleibe auch gern in dem Haus mit dem Garten, wenn mich die Bevölkerung dort nicht so recht mag als Behinderte. Nur so wie hier in der BRD, dass man richtig verachtet wird, nicht einmal so sein sollen darf, wie man ist... das möchte ich vermeiden. Mir liegt eigentlich daran einen Ort zu finden, wie es vor 35 Jahren auf dem bayrischen Lande war. Dass ich überhaupt anders bin lernte ich erst in der nächsten größeren Stadt zu spüren... als ich auf Gymnasium sollte. Vorher bin ich so gelassen / genommen worden wie ich bin. Und wenn ich statt Unterricht lieber am Fluss sass, weil mir das zu viele Kinder waren, zu laut etc, war das auch in Ordnung.



Weltenwanderer Erstellt am 09.12.2016, 20:12 Uhr und am 09.12.2016, 20:14 Uhr geändert.

Ganz sicher bin ich mir nicht... ob das was ich im Internet bisher fand:



- angeblich offen gegenüber Deutschen

- laut Inseraten günstig Häuser zu erwerben (ca. 50.000)

- es scheint Siebenbürgen/Hermannstadt Internet am Stadtrand verfügbar



wie es mit Autisten aussieht, ob sie z.B. über Fernschule unterrichtet werden dürfen, das konnte ich nicht heraus finden. Ich weiß, dass Rumänien z.B. eine allgemeine Schulpflicht hat. Ob die aber auch für Behinderte gilt, das konnte ich so im Internet nicht heraus finden und ich kann ja wie gesagt kein Rumänisch, das müsste ich erst erlernen.



Ich frage hier somit viel deshalb, weil ich mir eben unsicher bin, ob das alles so stimmt, ob es lohnt einmal da hin zu reisen und nach zu sehen, bei einem Urlaubsaufenthalt. Ich suche nach Kontakten, sollte es schon gar nicht so schlecht passen, ggf auch Deutsche im Ausland, so dass ich mich mit jenen unterhalten kann, ohne erst die Sprache lernen zu müssen, wie hier im Forum z.B. oder auch vor Ort, ein wenig etwas zu erfahren über das Land, die Kultur, die Gepflogenheiten...



Wir schauen zeitgleich auch in anderen Ländern, bisher scheint aber kein Land so richtig geeignet, weshalb ich nun Rumänien/Siebenbürgen wählte, es soll angeblich offener sein, herzlichere Mentalität und eben wie geschrieben ganz wichtig: am Stadtrand mit Internetversorgung ausgestattet.





