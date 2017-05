inoirea pasaportului

locuiesc in germania de 20 ani.ultima date mi-am schimbat pasaportul acum 8 ani.anul acesta m-am recasatorit si trebuie sa-mi fac un pasaport nou ,probabil in münchen .poate sa-mi raspunda cineva care a facut o experienta in timpul apropiat,ce documente trebuiesc cit dureaza cit costa si ce legi in aceasta privinta s-au schimbat?la ambasada din mün.nu raspunde nimeni la telefon ,informatiile nu sunt clare.ma bucur pentru un raspuns