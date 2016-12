Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



kokel Erstellt am 06.12.2016, 09:10 Uhr

Dī vergōcht Ia`brēcher



Det Machlanger Mai erzåhlt un em Marje` schtūlz senjer Fränġia`, dem Kokinten Zirr:



"Schtall der vuar, Zirr, gēstren Äwend hu` mer miat dem Titz en Ia`brēcher vergōcht!" Dåt bliff miat dem Miëll ōfe`:



"Dåt ias awer wiarlech en Husare`schtiack! Wa hot er dåt wiarlech gemåcht?"



"Et wår esi, Zirro: Mir wåre` - wa chia fuast änje` - vuar dem Åffe`kuaste` ia`genoppt. Åwīst ias e ëusgonge`. Åf dåt bian ich erwåcht end hun u`gefonge` ze kreische`, dänn ich huatt iast lichtet gedrīmt.

Der Titz ias trä ian`t Båckes gonge`, am nähzesahn, of niët villecht de Sächerung verbraat wēr. Dåt wår se niët, awer erëusgeschrëuwt wår se. Dä wūl Iëner iam Diankle` ba aus schtiahle`.

Wa me` Mūn trä ian den Hōf giëng, hīrt e, wa der Bandit det Gortendirche` zauplaatscht. Wai, sīl ian der Schlåch trēfe`, niastniatzich Gesindel. Waakt de Letch fuast miatten ian der Nōcht åf!"



kokel Erstellt am 09.12.2016, 10:18 Uhr und am 09.12.2016, 10:18 Uhr geändert.

Dī vuarsichtich Misch



Un em Dåch ias der Prajer Misch ia` Miëdesch ian en Bar gonge`, am iast ze zurpe`. Dī vun der Bar wuhl em en Waat undrehn:



"Wunn tea än zahn Minuten en Flausch Pali eussefzt, bekist te 100 Lee. Schaffst te et net, bekunn ech se."



Der Misch iwerlōcht, trä giëng e ēuße`.



Nä er viertel Schtangd kūm e wiëdder, schnåppt ser de Flåsch end ladicht se ia`n acht Minute`.

Dī vun der Bar såch en verwangdert un:



"Esi äst huet noch nemest geschafft, awer so mer, waräm worst te befiur derteus?" Der Misch unfert glechgualġich:



"Ech wår ian der underer Bar visavis end hun ewiënich geprobt..."



kokel Erstellt am 14.12.2016, 09:03 Uhr

Dåt Gaut Nōcht Muatzke`



Iist tråfe` sich det Marzen Till uch det Gloser Lis bam Till end nuaschten un em Kiache`. Am en Zetch frēcht det Till:



"Esi Lis, et ias hiasch, wunn em Käntch hot uch en desäwest vuar dem Schläfe`gähn en Gaut Nocht Muatzke` gitt. Måchst tau dåt miat denjem Maio uch noch?? Dåt unfert ewiënich trëurich:



Oh, Till, ech kunn nimi derzau, dänn wunn det Maio desäwest - īntlich desnochst - hīme` kitt, schläfen ech schīn. Dåt hīßt awer beschtiëmmt niët, dåt et niche`mi bekitt, nuer nimi vu` mir."



"Ech verschtähn", sät det Till, "awer mir huadde` chia am en Zetch uch nimi geniach miat iënem...



"Chia, chia, dë Wialt iandert sich hualt nuer ba den Ålde`" mīnt det Lis miat ewiënich Netch.



kokel Erstellt am 17.12.2016, 05:47 Uhr

Der åld Morhuenz uch der Sex



Der åld Murhuenzenīm schpirrt sich am en Zetch nimi esi gaut, ualsi giëng e zem Doktor. Die nuhm den Apparat end hīrt en o. Wa e fartich wår, dreht e sich zem Ålde` end sät:



"Härr Simonis, Sä hun en Uert Summen bäm Harz. Dränken Sä vill Alkohol?"



"Na. na, Harr Dokter. Ech verdrähn en nimi."



"Rūchen Sä?"



"Na, na, Harr Dokter, dåt hun ech niakest gemåcht."



"Hun Sä noch Sex?"



"Wåt ias dåt, Harr Dokter?" Dī erklērt em, wåt dermiat gemīnt ias, af dåt der Åld bejaht.



"Dro messe` Se af de Hiëlft dervun verzichten!" Åf dåt frēcht der Iim trëurich:



"Åf wiël Hēlft, Harr Dokter: åf`t Sahn oder åf`t Dinke`?"



kokel Erstellt am 19.12.2016, 05:35 Uhr

Ech hun et ziëmlich iëlich!



Der Pitrolesch Marz uch der Mariar Huenz siën īst miat dem Ziach ke` Miëdesch gefohre`. Am da Zetch gåw et vill Plaaz. Der Marz måcht et ser kommod, der Huenz awer schtund åf de Fiësse`. Dåt wår dem Marz schīn e` Rätsel, dänn hia kūnt den Huenz ian diëser Bezahung gunz undersch. Amdåt frēcht hia senje` Fräntch:



"Sä īst, Huenz, wa sål ech diët verschtään: Ëußer aus ias ha niëmend, end tau wiallt dich niët siatze`. Wåt dem Gutta sål dåt?"



"Åch wīßt te, Marz, ech hun et ziëmlich iëlich!"



kokel Erstellt am 23.12.2016, 03:13 Uhr und am 23.12.2016, 03:14 Uhr geändert.