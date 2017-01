Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Dī kurtschsichtich Sam



Der Raita Sam såch säntch er Zetch ualles änje` verschwuammianer. Et kūm sogor esi farr, dått e senj Fraa, det Zirr, åf drua Mēter miat der Duachter, dem Tiënno, verwiaselt. Dä bliff niast undert iwrich, ualz zem Uġenorzt ze gähn.



Wa e dä u`kūm, frēcht e den Orzt, ōf et miat senjem Sahn wiarlech esi licht schtäh` widd. Dī schiëddelt nuer ëus dem Hīft, trä sät e:



"Härr Speck, et äs noch lichter, dänn sä hun af dem Wiëch zä mir de Dirr verfehlt end sen zem Fenster erä`kunn!"