Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Wåt riad em niët ualles...



Un em Marje` kūm der Biënder Muatz miat em Hīft wa e` Schåf ian de Kuchel. Ëußer "gade` Muerje`" brōcht e niast iwer de Liappe`. Det Mai, senj Fraa, wūl en niët schtīre` end liëss en ia` Rau. Irscht nä dem Eße` fiëng et un:



Nau wiall ech awer ändlich wiasse`, of te gestren Äwend wiarlech besōfe` wårst oder niët?"



"Ech doch niët! Wa kist te dråf?



"Tau host et chia salwest gesät! Wīst te wiarlech nimi?"



"Åch, Maio", murrt der Muatz, "wåt riad em niët ualles, wunn em en pōr Schtampel iwer den Durst gedrianken hot. Dūn miësst te niët ualles glīwe`"