Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

De Härfuarwe`



Nädēm det Schpiake` Mai miat senjem Mūn, dem Fritz, ke` Detschlund sië` kunn, wūl det Mai frialech uch modern siën, ualsi schminkt et sich, farwt ser de Häär, lackiert ser de Najel uch schmiart sich miat Kremen ia`. Der Fritz nuhm ualles locker, dänn hia huatt chia siwasi niast ze sän...



Nä en pōr Gähre` såße` se åf dem Balkon ba em Kaffee. Am en Zetch frēcht det Mai:



Fritz sua nau ihrlich: Wirst tau mech uch noch garen hu`, wunn ich grä Häär bekunn?". Di såch et ziëmlich glechgualjich un, trä sät e:



"Mai, wa kūn em nuer esi pruestich frēje? Ech hu` chia uch niast gesät, wa te rīd, granj oder blä Häär huast. Waram sīle` mich trä grä Häär schtīre`? Miat der Zetch gewunnt em sich un ualles..."