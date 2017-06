Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Der Näbervoter



Ba aus ian der Gemīn gåw et ian em jede` Gähr en nuaen Näbervoter. Dåt giëng nä den Hëusnummern.

Esi kūm, de Riënd uch un den Rīde` Sam, īntlich e gaut Gang, awer vum lawen Harrgott niët aubedanjd miat ze vill Hiërn beschinkt. Ëußerdem zurpt e uch gare`.



Fuar de Riad, da e jēd Näbervoter iam Februar, wunn ba der Fosnicht gefeiert wurd`, hålde` muesst, huatt sich der Sam sihr long vuarberīt.

Wa ualles verbah wår, frēcht e senj Fraa:



"No Gritzke, esi` ich wår bēßer, wa de mīßten duchte`! Diët Mial hun ich en Gōre`gezīcht, wåt der Rīde` Sam iam Schtūnd ias! Esi ich hu` Riacht?"



"Oh, Sam, Sam... Na gaut. Te wiallt menj ihrlich Mīnung hīre´. Ha ias se: Bleiwt nuer ze hoffen, dått niëmest gemarkt hot, dått te ba der Riad niët besōfe` wårst."