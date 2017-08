Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Der Schtīn



Am en Zetch erschinn der Sämbät Misch eus Tuatterloch miat senjem gunze` Gehabbel ian auser Gemīn. Dä huatt e en Hëus miat Gōrte` gekūft.

Der åld Sämbät schinn en uschtiandich Mänsch ze siën, awer senj Käntch benuhme` sich wa iam Biasch.



Un em Dåch erschinn der Wiawer Misch, der Näber, bäm Sämbät-Voter, am sich ze beklän:



"Sah` Se am de Gange`, Näber, dänn vuar en por Minute` hōt e miat em Schtīn nä mer gewuarfe`!" Dī frecht:



"Huet e Se uch truefe`"



Zem Gliack niët!" Åf dåt der Sämbät:



"Tro äs et net menj Gang, dänn di träfft änjen!"