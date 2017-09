Duanerschmarter Anekdoten: Hia oder ech

Ëuswiënich



Der Pitrolesch Misch wunnt ia` Miëdesch. Un em Suannäwend kūm e ze Besiack ze senjem Brauder, dem Hanz. Des se Gang, der Titzi, nehert sich senjem Ånkel, end såch en freġend un.



"Wåt gitt et, Gango?", wūl der Misch wiasse`.



"Mischånkel" mīnt di Klīn, wate` mer am e Lee, dått te mer en Fräch niët beunfern kūst?"



"Iaverschtunde`!", sät der Misch.



"Wīßt te, waram der Kokesch de Uġe zaumåcht, wunn e krēt?"



"Na, Gango, dänn ia` Miëdesch hu` mer niche` Kiëkesch!"



"Trä miëss ech et der sän: Dī kūn det Līd ëuswiënich!"