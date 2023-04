Presseseminar der Siebenbürgischen Zeitung in Leitershofen bei Augsburg

Das 15. Pressereferentenseminar der Siebenbürgischer Zeitung (SbZ) und des Bundeskulturreferats des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland fand vom 24.-26. März 2023 im Diözesan-Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen bei Augsburg statt. Chefredakteur Siegbert Bruss sprach über die aktuellen Entwicklungen bei der SbZ (Foto 1) und der Internetseite Siebenbuerger.de (Foto 32). In einem praktischen Übungsteil, den der Stellvertretende Chefredakteur Christian Schoger betreute, verfassten die Seminarteilnehmer Berichte aufgrund eines Gesprächs mit dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Augsburg, Helmut Schwarz (Foto 9). SbZ-Redakteurin Doris Roth, Leiterin der Anzeigenabteilung, gab in ihrem Seminarbeitrag „Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?“ Einblick in die Redaktionsarbeit (Foto 12). SbZ-Bildredakteur Detlef Schuller, Mitarbeiter der Anzeigenabteilung, informierte über Layout und Bildbearbeitung der Siebenbürgischen Zeitung (Fotos 14, 16, 31).



Roger Pârvu, Redakteur der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) in Hermannstadt sowie Programmleiter der Evangelischen Akademie Siebenbürgen, referierte über „Die Rolle der deutschsprachigen Minderheitenpresse innerhalb der rumänischen Medienwelt“ (Fotos 2, 3). Luzian Geier, Chefredakteur der Zeitung Der Südostdeutsche, hielt einen Vortrag zum Thema „Bukowina und ihre deutschsprachigen Medien“ (Fotos 6-8). Der bekannte Tramper und Journalist Roland Barwinsky (Fotos 13, 28, 29) erzählte, wie er als langhaariger, unangepasster DDR-Jugendlicher sein Herz an den wunderschönen Landstrich und seine Menschen in Siebenbürgen verloren hat.



Gefördert wurde die Veranstaltung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums. Bundeskulturreferentin Dagmar Seck (Foto 15) moderierte zusammen mit Siegbert Bruss das Seminar, über das Roland Widmann (Fotos 29, 30) in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 3. April 2023 berichtete.



Fotos: Detlef Schuller, Siegbert Bruss