48. Begegnungsfest mit 15. Kronenfest auf dem Heilbronner Gaffenberg

Das 48. Begegnungsfest auf dem Gaffenberg der Kreisgruppe Heilbronn begann am 30. Juni 2024 mit dem Gottesdienst, der von Pfarrer i.R. Michael Gross aus München zelebriert und von dem Posaunenchor CVJM Heilbronn und unserem Liederkranz musikalisch begleitet wurde.

Am Nachmittag feierte die Jugend das 15. Kronenfest. Altknecht Max Göllner bestieg erfolgreich die Krone und erinnerte an die Ursprünge und die Bedeutung dieses Festes. Nach dem Tanz unter der Krone gab es ein kulturelles Programm unter dem großen Zelt, das die drei Heilbronner Tanzgruppen (Kindergruppe, Jugendtanzgruppe und Erwachsenentanzgruppe) und den beiden Gastgruppen aus Heidenheim und Rosenheim bestritten.

Fotos: Udo Göllner, Jürgen Binder