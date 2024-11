Organisatorische Details des 75. Heimattages der Siebenbürger Sachsen, der vom 6.-9. JUni 2025 in Dinkelsbühl stattfinden wird, hat der Heimattagausschuss des Verbandes der Siebenbürger Sachsen am 1. November 2024 im Haus der Heimat in Stuttgart erörtert. Die Tagungsleitung hatte Bundesorganisationsreferent Horst Wellmann inne.

Fotos: Siegbert Bruss