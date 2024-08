Ein Höhepunkt des zweiten Großen Sachsentreffens war am Sonntagabend, dem 4. August 2024, das Konzert von Peter Maffay auf dem Großen Ring in Hermannstadt. Tausende begeisterte Zuschauer erfreuten sich an dem Konzert, das von der Michael und Veronica Schmidt Stiftung ermöglicht wurde.

Fotos: Ludger Konopka/www.konopkafoto.com