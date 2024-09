Auf seiner zehnten Reise durch Siebenbürgen fotografierte Rudolf Girst im Juli 2024 viele bekannte und weniger bekannte Kirchen, viele evangelische, aber auch rumänisch-orthodoxe, ungarisch reformierte und unitarische.



Ganz im Westen Südsiebenbürgens ging die Reise von Diemrich (Deva), Eisenmarkt (Hunedoara) über Mühlbach (Sebeș) und Karlsburg (Alba Iulia) bis nach Straßburg am Mieresch (Aiud). Neben manchen reformierten Kirchen, die auch von sächsischen evangelischen Gläubigen besucht wurden, richtete sich der Fokus auf Orte, die seit Jahrhunderten nicht mehr von Sachsen bewohnt werden wie Unter-Winz, Burgberg b. Mühlbach, Krakau usw.



Über Mediasch, Schäßburg, Jakobsdorf bei Agnetheln (mit einem längeren Fotostopp im Geburtsort seiner Eltern) und Viktoria, ging die Reise weiter bis ins Burzenland. Dort lag der Fokus beim Fotografieren auf Kronstadt, sowie den imposanten Szekler-Kirchenburgen von Aita Mare, Ilieni und St. Georgen (Sfântu Georghe).

Vom Burzenland erfolgte die Fahrt ins Kokelgebiet, u.a. nach Seiden und St.Martin (Târnăveni) und weiteren weniger bekannten Orten, aber mit sächsischer Vergangenheit und Drohnenflügen im Zeckeschgebiet in Gergeschdorf, Weingartskirchen und Blutroth.



Die Gründe dieser Reise quer durch Sübsiebenbürgen waren privater Natur (Klassentreffen, Besuche), die Stopps in vielen Ortschaften dienten auch dem Fotografieren mit der Drohne zum Thema "SIEBENBÜRGEN - Aus luftiger Höhe", aber auch vielen touristischen Attraktionen.



Fotos: Rudolf Girst