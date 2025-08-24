Hans und Erich Bergel beim Filmfestival in Rosenau geehrt
Am 24. August 2025 fand in Rosenau im Rahmen des „Festivals des Historischen Films“ in Rosenau (Râșnov) eine Veranstaltung zu Ehren des Schriftstellers und Publizisten Hans Bergel (1925-2022) und seines Bruders, des Dirigenten Erich Bergel (1930-1998), statt.
12.00 Uhr - Buchvorstellung und Lesung
15.00 Uhr – Podiumsdiskussion im Kinosaal Rosenau „Cuvinte în lanţuri. Libertatea de exprimare in communism şi azi“ („Worte in Ketten. Meinungsfreiheit im Kommunismus und heute“)
17.00 Uhr – Kirchenkonzert in der Evangelischen Kirche in Rosenau
Die Siebenbürgische Zeitung berichtete in der Folge 15 vom 23. September 2025 (siehe auch SbZ Online) über den ersten Teil der Veranstaltung (Buchvorstellung und Lesung). Ein Bericht über die Podiumsdiskussion und das Konzert ist für eine folgende Ausgabe vorgesehen.
Fotos: Joachim Hellriegel