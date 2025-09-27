Tag der offenen Tür des Verbandes
Volles Haus am Samstag, den 27. September 2025, von 10 bis 17 Uhr in der Karlstraße 100 in München: Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland hatte zum Tag der offenen Tür in die Bundesgeschäftsstelle in München eingeladen. Landsleute wie auch Nichtsiebenbürger besichtigten die Räumlichkeiten und informierten sich im Gespräch mit den Angestellten und ehrenamtlichen Funktionsträgern über die vor Ort geleistete Verbandsarbeit. Ansprechpartner seitens des Bundesvorstandes waren der Bundesvorsitzende Rainer Lehni, die stellvertretende Bundesvorsitzende Heidi Mößner, der bayerische Landesgruppenvorsitzende Manfred Binder u.a. In und außerhalb der Geschäftsstelle wurde dem interessierten Publikum ein vielfältiges Programm geboten, z.B. eine unterhaltsam dargebotene Trachtenschau. Neben Musik und Tanz lockte ein von der Kreisgruppe München angebotener siebenbürgischer Imbiss mit Getränken, Kaffee und Kuchen. Die Einladung des Verbandes nahm auch politische Prominenz wahr, darunter der Bundesaussiedlerbeauftragte Dr. Bernd Fabritius, die bayerische Aussiedlerbeauftragte Dr. Petra Loibl, MdL, und andere.
Fotos: Wilhelm Hermann