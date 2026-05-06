



6. Mai 2026

Dobring kurzfristig live und in Farbe erleben!

Liebe Dobringer, liebe Freunde! Schon mit kurzer Frist bieten sich mehrere Gelegenheiten, Energie mit Dobring und in unserer Gemeinschaft zu tanken.

17. Mai 2026, eine Sendung über unsere Heimatortgemeinde. In dieser schon bekannten Sendereihe werden noch einmal die Glocken des Dobringer Kirchturms zu hören sein und ein Einblick in die Geschichte des Dorfes gegeben.



Verbunden mit einem Ostergruß in unserer Facebook-Gruppe „Dobringer“ ist ein erster Aufruf zur aktiven Teilnahme am Trachtenumzug in Dinkelsbühl ergangen. Bitte verstärkt unsere Trachtenabordnung und kommt zum Treffpunkt am Pfingstsonntag, dem 24. Mai 2026, um 9.30 Uhr, oberhalb der Altstadt an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen. Unseren Startplatz entnehmt ihr dem Programm, haltet Ausschau und bleibt so in Verbindung mit den eigenen Wurzeln – dem kulturellen Erbe der Siebenbürger Sachsen und den Menschen, denen ihr eng verbunden seid.



Auch in diesem Jahr organisieren wir wieder am Heimattag für 15.00 Uhr im oberen Schrannen-Saal in Dinkelsbühl ein paar Tische für uns als Treffpunkt zum gemeinsamen Ratsch mit Kuchen und Getränken. Uns ist es wichtig, euch eine mögliche Anlaufstelle zum Austausch zu bieten.



Passend zu dieser Chance eines Wiedersehens erscheint zum Heimattag 2026 der neue Bildband „Mühlbach und der Unterwald“ von Georg Gerster und Martin Rill. Dieser lädt zu einer Rundreise durch den Unterwald und in die Tiefe der Zeit ein. Neben zahlreichen Landschafts- und Luftbildaufnahmen werden auch kulturelle Schätze Dobrings aus den Jahrhunderten abgelichtet sein, die sonst nur mühsam in Archiven und Museen sehr begrenzt zu besichtigen sind.



Bestellungen, die bis zum 20. Mai per Post, Telefon, Fax oder E-Mail eingehen, können zum Vorzugspreis von 48,00 Euro erworben werden, nachher mit Buchpreisbindung 59,00 Euro. Buchversand Südost, Telefon: (0 71 32) 9 48 90 48 (abends), und weitere Kontaktinfos unter



Die erste Auflage umfasst tausend Exemplare, die mit Nachfrage aus dem ganzen Unterwald bald vergriffen sein könnte! Herzliche Grüße, auf ein baldiges Wiedersehen! Radio Siebenbürgen plant für Sonntag, den, eine Sendung über unsere Heimatortgemeinde. In dieser schon bekannten Sendereihe werden noch einmal die Glocken des Dobringer Kirchturms zu hören sein und ein Einblick in die Geschichte des Dorfes gegeben.Verbunden mit einem Ostergruß in unserer Facebook-Gruppe „Dobringer“ ist ein erster Aufruf zur aktiven Teilnahme am Trachtenumzug in Dinkelsbühl ergangen. Bitte verstärkt unsere Trachtenabordnung und kommt zum Treffpunkt am Pfingstsonntag, dem, um 9.30 Uhr, oberhalb der Altstadt an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen. Unseren Startplatz entnehmt ihr dem Programm, haltet Ausschau und bleibt so in Verbindung mit den eigenen Wurzeln – dem kulturellen Erbe der Siebenbürger Sachsen und den Menschen, denen ihr eng verbunden seid.Auch in diesem Jahr organisieren wir wieder am Heimattag fürim oberen Schrannen-Saal in Dinkelsbühl ein paar Tische für uns als Treffpunkt zum gemeinsamen Ratsch mit Kuchen und Getränken. Uns ist es wichtig, euch eine mögliche Anlaufstelle zum Austausch zu bieten.Passend zu dieser Chance eines Wiedersehens erscheint zum Heimattag 2026 der neuevon Georg Gerster und Martin Rill. Dieser lädt zu einer Rundreise durch den Unterwald und in die Tiefe der Zeit ein. Neben zahlreichen Landschafts- und Luftbildaufnahmen werden auch kulturelle Schätze Dobrings aus den Jahrhunderten abgelichtet sein, die sonst nur mühsam in Archiven und Museen sehr begrenzt zu besichtigen sind., die bis zumper Post, Telefon, Fax oder E-Mail eingehen, können zum Vorzugspreis von 48,00 Euro erworben werden, nachher mit Buchpreisbindung 59,00 Euro. Buchversand Südost, Telefon: (0 71 32) 9 48 90 48 (abends), und weitere Kontaktinfos unter www.siebenbuergen-buch.de Die erste Auflage umfasst tausend Exemplare, die mit Nachfrage aus dem ganzen Unterwald bald vergriffen sein könnte! Herzliche Grüße, auf ein baldiges Wiedersehen! Euer Ludwig

Schlagwörter: Dobring, Trachtenumzug, Bildband

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