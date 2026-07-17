Stolzer Auftritt der HOG Großschenk in Dinkelsbühl

m heurigen 76. Heimattag strahlte unsere Trachtengruppe der HOG Großschenk mit der Sonne um die Wette. Es traf sich am Pfingstsonntag eine durch alle Altersschichten gemischte Gruppe, um unsere Großschenker Festtagskleidung zu präsentieren. Treffpunkt unserer Trachtengruppe war die schattige Lindenallee der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Das Motto des diesjährigen Heimattages lautete „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ – då Schoinker woren zåm 8. Miul derbä!

Trachtengruppe der HOG Großschenk. Foto: Bruni Binder

Für unsere Trachtengruppe der Heimatortsgemeinschaft (HOG) Großschenk ist Sigrid Alzner, geborene Wolff, verantwortlich. Unser Großschenker Wappen vorn und auf der Rückseite das Wappen des Schenker Richterstuhles wurde von Dominik Zay getragen. Vorneweg zeigten Mädchen die blaue jungsächsische Mädchentracht. Anschließend folgten Sigrid Alzner, Dietmar Melzer, Bruni Binder und Utlinde Weidner mit der selteneren, schwarzen Großschenker Tracht, die von verheirateten Paaren getragen wurde. Nächstfolgend wurde der cremefarbene Busenkittel präsentiert, anschließend schritten Männer im wunderschönen gestickten Trachtenhemd. Auf dem Kopf trugen die Mädchen, Konfirmandinnen und jungen Frauen bunt gewebte Trachtenbänder. Dazu wurde der schmale, gestickte Gürtel getragen. Die mit weißem, gelbem und braunem Faden gestickte Schürze ergänzte die Großschenker Frauentracht. Die jung verheirateten Frauen trugen ein weißes genetztes bzw. gesticktes Häubchen, ältere Frauen den schwarzen Busenkittel mit der weißen Schleierung, Bockelnadeln, der Spangengürtel samt Heftel und tambourierte Schürze wurden meistens von den reicheren Bürger-Familien Großschenks verstärkt in der österreichisch-ungarischen Monarchie getragen. Die Männer tragen das gestickte siebenbürgische Trachtenhemd mit Gürtel, schwarze Stiefel und Stiefelhosen. Früher trugen die Großschenker Männer ein geblümtes Frauentuch als Krawatte, das mit einem runden Ring verbunden wurde. Dieses Halstuch wurde durch die gestickte Samtkrawatte ersetzt. Es wurde auch ein älteres Trachtenhemd mit weißem Häkeleinsatz samt breiter, gestickter Seidenkrawatte präsentiert. Wir haben unsere Großschenker Vorfahren ehrwürdig vertreten und waren sehr stolz, diese wunderschönen Trachten zu präsentieren.In Großschenk, einer der acht ehemaligen, berühmten Richterstühle, haben sich der flachsfarbene und der schwarze Busenkittel gut erhalten. Er ist auf die mittelalterliche germanische Herkunftszeit Siebenbürgens zurückzuführen. Nach dem Krieg wurde diese altertümliche Tracht wieder ins Leben gerufen. Der Busenkittel wurde aus Hanf und Flachs handgewebt. Der gefertigte Stoff wurde wasserfeucht und dann unter Dampf in viele Falten gelegt und gebügelt. Im Großschenker Heimatbuch wird erwähnt, dass der Großschenker Busenkittel mit Wasserfalten in kleine Falten gelegt wurde, dazu kam ein gestickter, geklöppelter Latz als Bindeeinsatz mit Mustern als Leibchen, das in einen einheitlichen Konfirmanden- und Frauenrock überging.Unsere Großschenker Trachtengruppe wurde mit großem Applaus von der Ehrentribüne und von den begeisterten Zuschauern begrüßt. Auf der Runde durch die Altstadt Dinkelsbühls winkten uns überall fröhliche und klatschende Menschen zu. Dem zujubelnden Publikum sei herzlich gedankt. Bevor man sich trennte, um die wertvollen historischen Trachtenkleider abzulegen, wurden schnell noch ein paar Fotos gemacht. Anschließend trafen sich die Großschenker und Freunde, wie schon in den letzten Jahren, im Meiser’s Café gegenüber der Schranne. An der Gedenkstätte oberhalb der Stadtmauer wurde unserer Toten und der Deportierten zum Wiederaufbau gedacht. Von unserer HOG Großschenk wurde auch dieses Jahr ein Kranz in unseren Traditionsfarben mit blauen und roten Blumen aufgestellt. Das Kranzband trägt die Worte „HOG Großschenk / Zum Gedenken unserer Ahnen / Friede der Heimat, Friede der Welt“.Wir bedanken uns bei Lilli Pelger für die unserer Trachtengruppe geschenkte Konfirmandentracht und die recht seltene, so original erhaltene schwarze Frauentracht der Pfarrersgattin unseres ehemaligen, langjährigen Pfarrers Kuno A. Galter. Wir bedanken uns ebenfalls ganz herzlich bei allen, die zum gelungenen Auftritt in Dinkelsbühl beigetragen haben, so auch bei allen Großschenker Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern, und würden uns sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr eine noch größere Trachtengruppe beim Heimattag in Dinkelsbühl vorzeigen könnten. Wir würden uns sehr freuen, neue Mitglieder zu begrüßen. Wer mitmachen möchte, melde sich bitte bei Sigrid Alzner, Telefon: (0 77 71) 6 18 74. Nur so hat auch unsere Großschenker Trachtengruppe eine hoffnungsvolle Zukunft laut dem Motto dieses Heimattages „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“

Dietmar Melzer