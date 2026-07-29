



29. Juli 2026

HG Eibesdorf setzt krönenden Abschluss beim Heimattag

Beim Heimattag an Pfingsten in Dinkelsbühl hat die Heimatgemeinschaft Eibesdorf ein starkes Zeichen gesetzt. Als letzte Gruppe des Trachtenumzugs mit über 3000 Teilnehmern zogen mehr als 40 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger aus Eibesdorf stolz durch die Altstadt und sorgten für einen krönenden Abschluss. Mit dabei: zwei Bollerwagen, in denen die Kleinsten in Tracht saßen, sowie ein dritter, geschmückt mit Weinfass und Trauben als Gruß aus dem Weinland.

Eibesdorfer Trachtenträgerinnen und Trachtenträger beim Gruppenbild nach dem großen Trachtenumzug in Dinkelsbühl Der Dank gilt allen Mitläuferinnen und Mitläufern, die so zahlreich und mit bester Laune erschienen sind, dem Vorstand der HG Eibesdorf für seine Unterstützung sowie allen Helferinnen und Helfern, die die Präsentation Eibesdorfs im Umzug durch ihren Einsatz mit Herzblut möglich gemacht haben. Auch der Verkauf von Abzeichen am Segringer Tor trug dazu bei, zusätzliche Mittel für die Heimatgemeinschaft zu sammeln.



Im Anschluss an den Umzug kamen mehr als 100 Eibesdorferinnen und Eibesdorfer zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Ein Bild, das die Verbundenheit der Gemeinschaft eindrucksvoll unterstrichen hat.



Die HG Eibesdorf lädt bereits zum nächsten Treffen ein: am 19. September ab 10.00 Uhr in den Grünholder Stuben, Holzhauser Weg 5, 86456 Gablingen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Dank gilt allen Mitläuferinnen und Mitläufern, die so zahlreich und mit bester Laune erschienen sind, dem Vorstand der HG Eibesdorf für seine Unterstützung sowie allen Helferinnen und Helfern, die die Präsentation Eibesdorfs im Umzug durch ihren Einsatz mit Herzblut möglich gemacht haben. Auch der Verkauf von Abzeichen am Segringer Tor trug dazu bei, zusätzliche Mittel für die Heimatgemeinschaft zu sammeln.Im Anschluss an den Umzug kamen mehr als 100 Eibesdorferinnen und Eibesdorfer zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Ein Bild, das die Verbundenheit der Gemeinschaft eindrucksvoll unterstrichen hat.Die HG Eibesdorf lädt bereits zum nächsten Treffen ein: amab 10.00 Uhr in den Grünholder Stuben, Holzhauser Weg 5, 86456 Gablingen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Niklas Törner, Vorsitzender

Schlagwörter: Heimattag 2026, Eibesdorf, Trachtenumzug

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