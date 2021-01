Einladung zur Skifreizeit der SJD Bayern am Hochkönig

Liebe Freunde des Wintersports, um dem alltäglichen Rummel um Schule, Uni oder Job zumindest zeitweise zu entkommen, veranstaltet die SJD Bayern auch dieses Jahr wieder eine Ski-Freizeit. Gerne möchten wir mit Euch zusammen vom 26. bis 28.Februar ein gemeinsames Wochenende verbringen und laden Euch dazu herzlich ein. Dieses Jahr geht es in das Selbstversorgerhaus „Haus Berghof“ nach Mühlbach am Hochkönig.

Anmeldeformular zur Ski-Freizeit der SJD-Bayern

Auch für die Nicht-Ski-/Snowboard-Fahrer bzw. Spätaufsteher gibt es natürlich wieder eine Reihe von alternativen Freizeitbeschäftigungen für den Samstag: Erlebnistherme Amadé, Bergbaumuseum mit Schaustollen, Rodeln, Eislaufen.Freitag,- ab 18.00 Uhr kennts kemma und griagts a wos zum Essn- ab 21.00 Uhr do geh ma a rundn mit am lichdl spaziern und drinkan an GlühweinSamstag,- 7.30 Uhr gibt’s a Frühstück- 8.30 Uhr Auffe aufn Berg (do kannt ma hi: Skigebiet Hochkönig)- 18.00 Uhr Wos gscheid’s zum Essn- 20.00 Uhr a gmiatlicher boarischer Abend mit ana boarischen Olympiade (kennts a gern eire Dirndl und de Lederbix eipackn)Sonntag,- Ab 9.00 Uhr gibt’s a Frühstück- danoch mias ma aframma und hoam fahrnDer Teilnehmerbeitrag beträgt 70 Euro für SJD-Mitglieder und 90 Euro für Nicht-Mitglieder. Die Anmeldung ist erst mit Überweisung des Beitrags gültig und damit bindend. Bitte überweist unter Angabe eures Namens und der Personenanzahl den Betrag auf folgendes Konto:Verband der Siebenbürger Sachsen e.V. LV Bayern/JugendkontoIBAN: DE46 7025 0150 0010 0672 39BIC: BYLADEM1KMSKreissparkasse München Starnberg.bei: René Buortmes, E-Mail: rene.buortmes[ät]sjd-bayern.de.Teilnehmer: ________________________________Anzahl SJD-Mitglieder: ________________________________Anzahl Nicht-Mitglieder: ________________________________Anmeldung bei: René Buortmes, E-Mail: rene.buortmes[ät]sjd-bayern.deBitte bedenkt, dass die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Die Anmeldungen werden nach zeitlichem Eingang des Teilnehmerbeitrags auf dem Konto berücksichtigt! Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Eure SJD-Bayern