



20. April 2026

SJD Bayern wählt neuen Vorstand

Der Chiemsee liegt noch im winterlichen Grau, als sich Ende März 25 junge Menschen aus ganz Bayern in Rimsting versammeln. Sie kommen nicht nur für ein gemeinsames Wochenende – sie kommen, um die Weichen für die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), neu zu stellen. Denn die Winterfreizeit 2026 trägt in diesem Jahr einen besonderen Akzent: den Landesjugendtag mit der Wahl eines neuen Landesvorstandes für Bayern.

Neue Landesjugendleitung der SJD Bayern, von links nach rechts, erste Reihe: Sandra Hunneshagen, Jessica Barth, Matthias Fleps, Elisabeth Gadelmeier, Hannah Lang, Diane Wagner; zweite Reihe: Sebastian Fröhlich, Sabrina Bottesch, Rainer Kloos, Marinus Meßmer, Kerstin Thellmann, Manuel Krafft. Foto: René Buortmes Schon bei der Anreise am Freitagabend ist die Stimmung im Erzbischof-Hefter-Haus gut. Mit Musik und Gesang stimmen sich die Teilnehmenden auf die gemeinsame Zeit ein. Den Samstag füllen Aktivitäten wie ein Ausflug nach Rosenheim oder ein Besuch in der Therme.



Das Herzstück des Wochenendes ist die Wahl des neuen Landesvorstandes. In einer offenen und lebhaften Atmosphäre lässt der bisherige Vorstand die letzten drei Jahre Amtszeit Revue passieren und berichtet über die erzielten Erfolge und Ereignisse.



Dann folgt der entscheidende Moment: die Wahl des neuen Landesvorstandes. Mit Matthias Fleps wird ein neuer Landesjugendleiter bestimmt, der die SJD Bayern in den kommenden Jahren repräsentieren und voranbringen will. Fleps fühlt sich geehrt, sich nach neun Jahren Tätigkeit als Sportreferent der SJD Bayern nun neuen Aufgaben zu widmen.



Als stellvertretende Landesjugendleiter werden Jessica Barth, Elisabeth Gadelmeier, Alexandra Fielker und Marinus Meßmer gewählt. Die Abstimmung verläuft klar, die Freude im Raum ist deutlich zu spüren. Mit Sabrina Bottesch als Schriftführerin und Christoph Helch als Kassier werden auch die weiteren Positionen des geschäftsführenden Vorstandes besetzt, bevor die Referate und Beisitzer neu gewählt werden.



Neben dem politischen Programm bleibt bei der Winterfreizeit auch Raum für das, was ein gutes SJD-Event ausmacht: gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche bis in den Abend, Musik und Zeit mit Freunden. Am Sonntag trennen sich die Wege der Teilnehmenden – mit dem Gefühl, etwas bewegt zu haben. Schon bei der Anreise am Freitagabend ist die Stimmung im Erzbischof-Hefter-Haus gut. Mit Musik und Gesang stimmen sich die Teilnehmenden auf die gemeinsame Zeit ein. Den Samstag füllen Aktivitäten wie ein Ausflug nach Rosenheim oder ein Besuch in der Therme.Das Herzstück des Wochenendes ist die Wahl des neuen Landesvorstandes. In einer offenen und lebhaften Atmosphäre lässt der bisherige Vorstand die letzten drei Jahre Amtszeit Revue passieren und berichtet über die erzielten Erfolge und Ereignisse.Dann folgt der entscheidende Moment: die Wahl des neuen Landesvorstandes. Mit Matthias Fleps wird ein neuer Landesjugendleiter bestimmt, der die SJD Bayern in den kommenden Jahren repräsentieren und voranbringen will. Fleps fühlt sich geehrt, sich nach neun Jahren Tätigkeit als Sportreferent der SJD Bayern nun neuen Aufgaben zu widmen.Als stellvertretende Landesjugendleiter werden Jessica Barth, Elisabeth Gadelmeier, Alexandra Fielker und Marinus Meßmer gewählt. Die Abstimmung verläuft klar, die Freude im Raum ist deutlich zu spüren. Mit Sabrina Bottesch als Schriftführerin und Christoph Helch als Kassier werden auch die weiteren Positionen des geschäftsführenden Vorstandes besetzt, bevor die Referate und Beisitzer neu gewählt werden.Neben dem politischen Programm bleibt bei der Winterfreizeit auch Raum für das, was ein gutes SJD-Event ausmacht: gemeinsame Mahlzeiten, Gespräche bis in den Abend, Musik und Zeit mit Freunden. Am Sonntag trennen sich die Wege der Teilnehmenden – mit dem Gefühl, etwas bewegt zu haben. Beatrice Hehn

Schlagwörter: Bayern, Landesjugendtag, Vorstandswahl

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