



23. April 2026

Zwischen Schuhplattler und Studentenpolka: Vorbereitungsseminar 2026 der SJD

Vom 27. bis 29. März fand in Gruibingen das Vorbereitungsseminar der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Bereits am Freitag reisten die Teilnehmenden an und stimmten sich gemeinsam auf ein intensives und erlebnisreiches Wochenende ein.

Teilnehmer des Vorbereitungsseminars 2026 beim Tanzen. Foto: Rhea Klein Das Programm startete am Samstag mit einem lebendigen Tanzworkshop unter der Leitung von Diana Falkner und Martin Kirchmeier vom Tiroler Landestrachtenverband. Mit großem Engagement und ansteckender Begeisterung führten sie die rund 130 Teilnehmenden durch ein abwechslungsreiches Programm aus neuen und teils unbekannten Tänzen. Im Mittelpunkt standen dabei auch die Tänze, aus denen die Gemeinschaftstänze für den kommenden Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in Dinkelsbühl ausgewählt werden sollten. Besondere Begeisterung weckte der Tiroler Verbandsfigurentanz mit seinem eindrucksvollen Schuhplattler-Teil, der bei vielen Teilnehmenden für Verzweiflung sorgte. Insgesamt war es ein fantastischer erster Tag – geprägt von Neugierde und intensivem Proben.



Danke an die HOG Kleinlasseln für die Zusammenarbeit. Ebenfalls vielen Dank für viele Kuchenspenden und an das tolle Küchenteam, das hauptsächlich aus Mamis unserer Vorstandsmitglieder bestand.



Den krönenden Abschluss des ersten Tages bildete der Frühlingsball, bei dem die Band „TraunSound“ für mitreißende musikalische Unterhaltung sorgte. Die Stimmung war ausgelassen – getanzt und gefeiert wurde bis tief in die Nacht. Auch die Referenten ließen es sich nicht nehmen, ihr tänzerisches Können auf der Tanzfläche unter Beweis zu stellen. Es war ein rundum gelungener Abend, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.



Trotz der kurzen Nacht starteten die Teilnehmenden am Sonntag in den letzten Seminartag. Neben weiteren Tanzdurchläufen stand die Tanzleiterbesprechung auf dem Programm, bei der die anwesenden Tanzgruppenleiter gemeinsam die Gemeinschaftstänze für den Heimattag abstimmten. Die Wahl fiel auf: Iseltaler Masolka, Studentenpolka und Knödeldrahner.



Das Vorbereitungsseminar 2026 stand ganz im Zeichen der gemeinsamen Vorbereitung auf den Heimattag. Besonders schön war die Mischung aus vielen Tanzgruppen, die seit Jahren regelmäßig teilnehmen, und solchen, die erstmals oder nach längerer Pause wieder dabei waren. Die Vorfreude ist groß, die Tänzerinnen und Tänzer in ihren Trachten auf dem Schrannenplatz in Dinkelsbühl wieder vereint zu sehen. Ein Wochenende, das spürbar gemacht hat, wie viel Zusammenhalt, Herzblut und Freude im gemeinsamen Tanzen steckt – ganz im Sinne der SJD. Das Programm startete am Samstag mit einem lebendigen Tanzworkshop unter der Leitung von Diana Falkner und Martin Kirchmeier vom Tiroler Landestrachtenverband. Mit großem Engagement und ansteckender Begeisterung führten sie die rund 130 Teilnehmenden durch ein abwechslungsreiches Programm aus neuen und teils unbekannten Tänzen. Im Mittelpunkt standen dabei auch die Tänze, aus denen die Gemeinschaftstänze für den kommenden Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in Dinkelsbühl ausgewählt werden sollten. Besondere Begeisterung weckte der Tiroler Verbandsfigurentanz mit seinem eindrucksvollen Schuhplattler-Teil, der bei vielen Teilnehmenden für Verzweiflung sorgte. Insgesamt war es ein fantastischer erster Tag – geprägt von Neugierde und intensivem Proben.Danke an die HOG Kleinlasseln für die Zusammenarbeit. Ebenfalls vielen Dank für viele Kuchenspenden und an das tolle Küchenteam, das hauptsächlich aus Mamis unserer Vorstandsmitglieder bestand.Den krönenden Abschluss des ersten Tages bildete der Frühlingsball, bei dem die Band „TraunSound“ für mitreißende musikalische Unterhaltung sorgte. Die Stimmung war ausgelassen – getanzt und gefeiert wurde bis tief in die Nacht. Auch die Referenten ließen es sich nicht nehmen, ihr tänzerisches Können auf der Tanzfläche unter Beweis zu stellen. Es war ein rundum gelungener Abend, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.Trotz der kurzen Nacht starteten die Teilnehmenden am Sonntag in den letzten Seminartag. Neben weiteren Tanzdurchläufen stand die Tanzleiterbesprechung auf dem Programm, bei der die anwesenden Tanzgruppenleiter gemeinsam die Gemeinschaftstänze für den Heimattag abstimmten. Die Wahl fiel auf: Iseltaler Masolka, Studentenpolka und Knödeldrahner.Das Vorbereitungsseminar 2026 stand ganz im Zeichen der gemeinsamen Vorbereitung auf den Heimattag. Besonders schön war die Mischung aus vielen Tanzgruppen, die seit Jahren regelmäßig teilnehmen, und solchen, die erstmals oder nach längerer Pause wieder dabei waren. Die Vorfreude ist groß, die Tänzerinnen und Tänzer in ihren Trachten auf dem Schrannenplatz in Dinkelsbühl wieder vereint zu sehen. Ein Wochenende, das spürbar gemacht hat, wie viel Zusammenhalt, Herzblut und Freude im gemeinsamen Tanzen steckt – ganz im Sinne der SJD. Rhea Klein

Schlagwörter: Vorbereitungsseminar, SJD, Tanz

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