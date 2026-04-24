



24. April 2026

Ostereiersuche in Geretsried

20 Kinder der Kindertanzgruppe machten sich auf der Böhmwiese auf die Suche nach ihren Osternestern, die der „Osterhase“ dort „verloren“ hatte. Als der Startschuss am 27. März fiel, rannten sie los und verteilten sich über die Wiese.

Osternestsuche im Freien: Spaß für Groß und Klein bei der Kindertanzgruppe in ­Geretsried. Foto: Hildi Stefani Am Tag zuvor hatten Schneestürme über die Region gezogen, und so bestand die Sorge, die Nester im Schnee verstecken zu müssen. Am Veranstaltungstag war es kühl, die Sonne ließ sich jedoch ab und zu blicken und ließ die Kinder dabei strahlen.



Einige Kinder suchten gezielt entlang der Büsche, andere liefen quer über das Gelände. Größere Kinder halfen den kleineren, und wenn ein Nest einmal schwer zu finden war, gab es ein paar Tipps oder etwas Unterstützung. Immer wieder wurde ein Nest entdeckt und stolz präsentiert. Nach der Suche zog die Gruppe gemeinsam zum nahegelegenen Spielplatz. Jeder hatte kleine Snacks oder Getränke dabei. Die Kinder rannten, kletterten und spielten, während die Erwachsenen die mitgebrachten Sachen verteilten, heißen Kinderpunsch ausschenkten und den Nachmittag gemeinsam ausklingen ließen.



Mit der Aktion verabschiedete sich die Kindertanzgruppe in die Osterferien. Inzwischen hat der Probenbetrieb wieder begonnen, und die Kinder bereiten sich bereits auf ihren nächsten Auftritt bei der Maifeier vor. Am Tag zuvor hatten Schneestürme über die Region gezogen, und so bestand die Sorge, die Nester im Schnee verstecken zu müssen. Am Veranstaltungstag war es kühl, die Sonne ließ sich jedoch ab und zu blicken und ließ die Kinder dabei strahlen.Einige Kinder suchten gezielt entlang der Büsche, andere liefen quer über das Gelände. Größere Kinder halfen den kleineren, und wenn ein Nest einmal schwer zu finden war, gab es ein paar Tipps oder etwas Unterstützung. Immer wieder wurde ein Nest entdeckt und stolz präsentiert. Nach der Suche zog die Gruppe gemeinsam zum nahegelegenen Spielplatz. Jeder hatte kleine Snacks oder Getränke dabei. Die Kinder rannten, kletterten und spielten, während die Erwachsenen die mitgebrachten Sachen verteilten, heißen Kinderpunsch ausschenkten und den Nachmittag gemeinsam ausklingen ließen.Mit der Aktion verabschiedete sich die Kindertanzgruppe in die Osterferien. Inzwischen hat der Probenbetrieb wieder begonnen, und die Kinder bereiten sich bereits auf ihren nächsten Auftritt bei der Maifeier vor. Anita Bock

Schlagwörter: Ostern, Geretsried, Kindertanzgruppe

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