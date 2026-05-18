



18. Mai 2026

Heimattag 2026 – Tipps für die Kleinen und Mittelgroßen

Für die jüngeren Besucher des Heimattages wird auch in diesem Jahr viel geboten. Neu sind das Kinderschminken und die Kinderuni - einfach mal vorbeischauen!

Samstag, 23. Mai

11.00 Uhr: Modellraketen bauen und starten, Jugendherberge Dinkelsbühl

12.30-17.30 Uhr: Kinderschminken am Sportplatz

13.00 Uhr Kinderuni zum Geburtstag des Grundgesetzes

13.00-19.00 Uhr: Hüpfburg vor dem katholischen Münster St. Georg

14.00 Uhr: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ – Großer Schrannenfestsaal



Sonntag, 24. Mai

13.00 Uhr: Clowness-Theater „Der Bücherschatz“ für Kinder von 4 bis 11 Jahren – Konzertsaal im Spitalhof

15.00-19.00 Uhr: Hüpfburg, Basteln und Spiele beim Festzelt auf dem Schießwasen



Junge siebenbürgische Talente gesucht!

Am Samstag, den 23. Mai, um 14.00 Uhr heißt es im Großen Schrannenfestsaal: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Ihr seid gefragt! Ihr seid Kinder und Jugendliche, die Lust haben, unsere Zuschauer mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz, Gedichten und vielem mehr zu unterhalten? Dann seid ihr hier genau richtig! Ihr könnt ein Instrument spielen, singen oder als Band auftreten. Auch Tänze, Witze und Gedichte sind herzlich willkommen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob allein oder in einer Gruppe, auf Hochdeutsch oder in Mundart, wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch! Meldet euch bis 10. Mai über



Clowness-Theater „Der Bücherschatz“

Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai, 13.00 Uhr: Interaktives Kinder- und Familientheater von und mit Kirstie Handel und Judith Gorgass (für Kinder ab vier Jahren) im Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6. Oma und ihre Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise selbst die Protagonistinnen sind. Dabei werden sie auf eine wundersame Reise rund um die Welt geschickt – und sogar darüber hinaus! Sie verwandeln sich in echte Heldinnen und das Abenteuer beginnt ... Die Stationen ihrer Reise sind so vielfältig wie ihre Transportmittel: mit dem Zug geht es in den Zoo, von dort hoch zu Ross in den Wilden Westen, auf einem Albatros in den friedlichen Osten und schließlich mit einer Weltraumrakete auf den Mond. Werden sie den Schatz mit der Hilfe der Kinder finden? Das Programm dauert ca. 45 Minuten und es gibt viele Momente, in denen herzlich gelacht und gestaunt wird. 11.00 Uhr: Modellraketen bauen und starten, Jugendherberge Dinkelsbühl12.30-17.30 Uhr: Kinderschminken am Sportplatz13.00 Uhr Kinderuni zum Geburtstag des Grundgesetzes13.00-19.00 Uhr: Hüpfburg vor dem katholischen Münster St. Georg14.00 Uhr: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ – Großer Schrannenfestsaal13.00 Uhr: Clowness-Theater „Der Bücherschatz“ für Kinder von 4 bis 11 Jahren – Konzertsaal im Spitalhof15.00-19.00 Uhr: Hüpfburg, Basteln und Spiele beim Festzelt auf dem SchießwasenAm Samstag, denum 14.00 Uhr heißt es im Großen Schrannenfestsaal: „Unser Nachwuchs präsentiert sich“. Ihr seid gefragt! Ihr seid Kinder und Jugendliche, die Lust haben, unsere Zuschauer mit einem bunten Programm voller Musik, Tanz, Gedichten und vielem mehr zu unterhalten? Dann seid ihr hier genau richtig! Ihr könnt ein Instrument spielen, singen oder als Band auftreten. Auch Tänze, Witze und Gedichte sind herzlich willkommen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ob allein oder in einer Gruppe, auf Hochdeutsch oder in Mundart, wir sind neugierig und freuen uns schon auf einen tollen Nachmittag mit euch! Meldet euch bis 10. Mai über https://sjd-siebenbuerger.de/nachwuchsprogramm/ . Fragen an Hanna Müller: kinderreferat[ät]sjd-siebenbuerger.deAm Pfingstsonntag, dem13.00 Uhr: Interaktives Kinder- und Familientheater von und mit Kirstie Handel und Judith Gorgass (für Kinder ab vier Jahren) im Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Straße 6. Oma und ihre Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise selbst die Protagonistinnen sind. Dabei werden sie auf eine wundersame Reise rund um die Welt geschickt – und sogar darüber hinaus! Sie verwandeln sich in echte Heldinnen und das Abenteuer beginnt ... Die Stationen ihrer Reise sind so vielfältig wie ihre Transportmittel: mit dem Zug geht es in den Zoo, von dort hoch zu Ross in den Wilden Westen, auf einem Albatros in den friedlichen Osten und schließlich mit einer Weltraumrakete auf den Mond. Werden sie den Schatz mit der Hilfe der Kinder finden? Das Programm dauert ca. 45 Minuten und es gibt viele Momente, in denen herzlich gelacht und gestaunt wird.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Kinder, Programm

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