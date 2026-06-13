



13. Juni 2026

Nå säch, dåt klinzij Meedchen riëd Såchsesch! - Großartige Nachwuchsveranstaltung in Dinkelsbühl

Die beliebte Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ fand am Samstag, den 23. Mai, um 14 Uhr im Großen Schrannenfestsaal in Dinkelsbühl statt. Jedes Jahr bietet die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) dort jungen Talenten eine Bühne. Diese Chance wurde auch beim 76. Heimattag genutzt und die zahlreichen Anmeldungen sorgten für ein buntes Programm, von Tanz über Instrumente und Gedichte bis hin zu Gesang. Was ganz besonders schön ist: Die siebenbürgische Mundart wurden bei drei der Beiträge präsentiert.

Vorab ein Hinweis: Um diesen Artikel und die darin vorkommenden Auftritte der Kinder so richtig nachempfinden zu können, empfiehlt sich, den Livestream der Veranstaltung auf YouTube (SiebenbuergerDE) anzusehen. Hierfür kann der QR-Code gescannt werden.



Den Anfang machte die Siebenbürgische Kindertanzgruppe München, die von Sandra Hunneshagen und Jessica Barth geleitet wird. Zehn Kinder tanzten die „Krebspolka” und „Auf der Jagd”. Als dabei eine junge Tänzerin stolperte und fiel, verlangsamte Andreas Roth am Akkordeon gekonnt das Tempo und die Kleine hatte genug Zeit, sich aufzurichten und so konnte der Volkstanz schwungvoll weitergehen.



Die Mitglieder der Kindertanzgruppe Ingolstadt hatten sich im Voraus nicht nur mit Tänzen angemeldet, sondern zeigten auch in Einzeldarbietungen ihr Können. Den Anfang machte dabei die achtjährige Lena Thiess und trug das Gedicht „Ein rotes Herz aus Tonpapier” vor. Anschließend brachte Malia Müller mit dem ausdrucksvoll gespielten Klavierstück „Der Springbrunnen” musikalische Abkühlung in den Saal.



Im Jahr zuvor saß ein Mädchen im Publikum, das sich gewünscht hatte, auch bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ mitmachen zu können, um am Ende etwas Süßes zu erhalten. Dieses Jahr hat sie sich dann getraut; mit einem Gedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Die fünfjährige Mia Schoger trug das Gedicht „Dat Häsgen“ vor, in dem ein Häslein seine Schnurrhaare putzt und davonspringt. Anschließend kam ihre Mama Agnetha auf die Bühne und leitete Kinder und Eltern im Saal an, sodass beim zweiten Durchlauf alle die Bewegungen mitmachen konnten. Die Zukunft ist gesichert! Foto: Rhea Klein Der Beitrag danach war ebenfalls in Mundart, jedoch auf Landlerisch, da die Großeltern des jungen Sängers aus Neppendorf stammen, einer der drei Landlergemeinden Siebenbürgens. Milian Müller sang das Lied „Mei Voda hot a Heiserl”, begleitet auf der Gitarre, wobei die letzte Strophe für herzhafte Lacher im Publikum sorgte: „Hiëtz hou i schon g’heirat, wos hou i davou? – A Stumm voulli Kinna und an b’soffna Mou.“



Danach gehörte die Bühne den siebenjährigen Zwillingen Maike und Matteo Mai, die gemeinsam das Gedicht „Was soll ich dir sagen” zum Besten gaben. Auf sie folgte ihr großer Bruder, Marco Mai, der sein eigenes Schlagzeug mitgebracht hatte und darauf zum Playback von „Giat Mami” von Jürgen aus Siebenbürgen spielte und dabei rhythmisch sicher durch das Stück führte. Ebenfalls einen großen Applaus erhielt die achtjährige Emma Filser, die „Ein Gedicht für Mutti“ einstudiert hatte. Die elfjährige Elli Ackermann war 2026 zum dritten Mal in Folge bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ dabei und spielte auf dem großen Flügel gefühlvoll „Sommerregen“. Mit seinen vier Jahren war Felix Filser der jüngste Teilnehmer der Talentshow, der mutig das Gedicht „Liebe Mama“ vortrug und damit für entzückte Seufzer vieler Mütter im Publikum sorgte.



Überhaupt war spürbar, dass die Mundart bei den Kindern wieder mehr Anklang findet. Mit ihrem Gesangsstück „Det Brännchen“ sang sich die neunjährige Ida Ackermann mit ihrer klaren Stimme direkt in die Herzen des Publikums. Marina Dincá (5 Jahre) stand kurz vor ihrem Auftritt mit der Kindertanzgruppe Ingolstadt zunächst allein auf der Bühne und trug das Gedicht „Zum Muttertag” vor. Den Abschluss dieses vielseitigen Programms machte die Kindertanzgruppe Ingolstadt, die von Anita Mooser geleitet wird. Bemerkenswert war, dass keine Tanzleitung oder erwachsene Unterstützung auf der Bühne zu sehen war. Selbstorganisiert tanzten die Kinder den „Siebenschritt” und „Deutscher Umgang”, was ihnen großen Respekt von Seiten des Publikums einbrachte. Abschließend gab es Dankesworte von Ingwelde Juchum, der Stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Verbands der Siebenbürger-Sachsen in Deutschland, und von der Bundesjugendleiterin der SJD, Natalie Bertleff. Beide bewunderten das Engagement der Kinder und betonten, dass es sich lohne, unsere vielfältige Kultur mit Musik, Mundart und Tanz am Leben zu erhalten, weil sie schlichtweg so viel Freude mache.



Mehr Mundart-Inspiration für die Teilnahme im nächsten Jahr oder fürs Gedichte-Lernen daheim ist in der neuen Kinderecke unter Vorab ein Hinweis: Um diesen Artikel und die darin vorkommenden Auftritte der Kinder so richtig nachempfinden zu können, empfiehlt sich, den Livestream der Veranstaltung auf YouTube (SiebenbuergerDE) anzusehen. Hierfür kann der QR-Code gescannt werden.Den Anfang machte die Siebenbürgische Kindertanzgruppe München, die von Sandra Hunneshagen und Jessica Barth geleitet wird. Zehn Kinder tanzten die „Krebspolka” und „Auf der Jagd”. Als dabei eine junge Tänzerin stolperte und fiel, verlangsamte Andreas Roth am Akkordeon gekonnt das Tempo und die Kleine hatte genug Zeit, sich aufzurichten und so konnte der Volkstanz schwungvoll weitergehen.Die Mitglieder der Kindertanzgruppe Ingolstadt hatten sich im Voraus nicht nur mit Tänzen angemeldet, sondern zeigten auch in Einzeldarbietungen ihr Können. Den Anfang machte dabei die achtjährige Lena Thiess und trug das Gedicht „Ein rotes Herz aus Tonpapier” vor. Anschließend brachte Malia Müller mit dem ausdrucksvoll gespielten Klavierstück „Der Springbrunnen” musikalische Abkühlung in den Saal.Im Jahr zuvor saß ein Mädchen im Publikum, das sich gewünscht hatte, auch bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ mitmachen zu können, um am Ende etwas Süßes zu erhalten. Dieses Jahr hat sie sich dann getraut; mit einem Gedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Die fünfjährige Mia Schoger trug das Gedicht „Dat Häsgen“ vor, in dem ein Häslein seine Schnurrhaare putzt und davonspringt. Anschließend kam ihre Mama Agnetha auf die Bühne und leitete Kinder und Eltern im Saal an, sodass beim zweiten Durchlauf alle die Bewegungen mitmachen konnten.Der Beitrag danach war ebenfalls in Mundart, jedoch auf Landlerisch, da die Großeltern des jungen Sängers aus Neppendorf stammen, einer der drei Landlergemeinden Siebenbürgens. Milian Müller sang das Lied „Mei Voda hot a Heiserl”, begleitet auf der Gitarre, wobei die letzte Strophe für herzhafte Lacher im Publikum sorgte: „Hiëtz hou i schon g’heirat, wos hou i davou? – A Stumm voulli Kinna und an b’soffna Mou.“Danach gehörte die Bühne den siebenjährigen Zwillingen Maike und Matteo Mai, die gemeinsam das Gedicht „Was soll ich dir sagen” zum Besten gaben. Auf sie folgte ihr großer Bruder, Marco Mai, der sein eigenes Schlagzeug mitgebracht hatte und darauf zum Playback von „Giat Mami” von Jürgen aus Siebenbürgen spielte und dabei rhythmisch sicher durch das Stück führte. Ebenfalls einen großen Applaus erhielt die achtjährige Emma Filser, die „Ein Gedicht für Mutti“ einstudiert hatte. Die elfjährige Elli Ackermann war 2026 zum dritten Mal in Folge bei „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ dabei und spielte auf dem großen Flügel gefühlvoll „Sommerregen“. Mit seinen vier Jahren war Felix Filser der jüngste Teilnehmer der Talentshow, der mutig das Gedicht „Liebe Mama“ vortrug und damit für entzückte Seufzer vieler Mütter im Publikum sorgte.Überhaupt war spürbar, dass die Mundart bei den Kindern wieder mehr Anklang findet. Mit ihrem Gesangsstück „Det Brännchen“ sang sich die neunjährige Ida Ackermann mit ihrer klaren Stimme direkt in die Herzen des Publikums. Marina Dincá (5 Jahre) stand kurz vor ihrem Auftritt mit der Kindertanzgruppe Ingolstadt zunächst allein auf der Bühne und trug das Gedicht „Zum Muttertag” vor. Den Abschluss dieses vielseitigen Programms machte die Kindertanzgruppe Ingolstadt, die von Anita Mooser geleitet wird. Bemerkenswert war, dass keine Tanzleitung oder erwachsene Unterstützung auf der Bühne zu sehen war. Selbstorganisiert tanzten die Kinder den „Siebenschritt” und „Deutscher Umgang”, was ihnen großen Respekt von Seiten des Publikums einbrachte. Abschließend gab es Dankesworte von Ingwelde Juchum, der Stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Verbands der Siebenbürger-Sachsen in Deutschland, und von der Bundesjugendleiterin der SJD, Natalie Bertleff. Beide bewunderten das Engagement der Kinder und betonten, dass es sich lohne, unsere vielfältige Kultur mit Musik, Mundart und Tanz am Leben zu erhalten, weil sie schlichtweg so viel Freude mache.Mehr Mundart-Inspiration für die Teilnahme im nächsten Jahr oder fürs Gedichte-Lernen daheim ist in der neuen Kinderecke unter https://www.siebenbuerger.de/medien/mundart-projekte/kinderecke/ zu finden. Dafür hat Doris Hutter liebevoll Gedichte ausgewählt und eingelesen. Einer Teilnahme 2027 steht also nichts mehr im Weg. Hanna Müller

Schlagwörter: SJD, Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Nachwuchs, Show

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