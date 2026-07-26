



26. Juli 2026

„Europa sind wir“: Beauftragter Fabritius im Dialog mit jungen Erwachsenen beim Internationalen Donaujugendcamp

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, besuchte am 4. Juli das IX. Internationale Donaujugendcamp „Europa sind wir“ im Rahmen des 14. Internationalen Donaufestes in Ulm und Neu-Ulm. Im Mittelpunkt seines Besuchs stand der persönliche Austausch und politische Dialog mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus 13 Donauländern, Donaubotschafterinnen und Donaubotschaftern, die sich eine Woche lang mit Fragen der europäischen Zusammenarbeit, Demokratie und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt beschäftigen. Zentrale Gesprächsthemen waren dabei politische Erfahrungen, persönliche Werte und Vorstellungen für ein geeintes Europa.

Gruppenaufnahme: Beauftragter Dr. Bernd Fabritius mit jungen Erwachsenen beim Internationalen Donaujugendcamp „Europa sind wir“. Foto: BMI „Das Internationale Donaujugendcamp zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Europa im täglichen Miteinander wächst. Junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Sprachen begegnen sich hier mit Offenheit, tauschen Erfahrungen aus und erleben, dass Demokratie, Freiheit und gegenseitiger Respekt keine abstrakten Begriffe, sondern gelebte Werte sind. Solche Begegnungen schaffen Vertrauen, überwinden Grenzen und knüpfen Freundschaften, die weit über das Camp hinaus Bestand haben. Die jungen Menschen haben mich mit ihrem Interesse, ihren offenen Fragen und ihrem reflektierten Blick auf gesellschaftliche und kulturelle Werte sehr beeindruckt. Mein besonderer Dank gilt der Organisatorin Dr. Swantje Volkmann, Kulturreferentin für den Donauraum, die dieses herausragende Projekt mit großem Engagement begleitet und weiterentwickelt. Ebenso danke ich allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass diese europäische Begegnung Jahr für Jahr gelingt. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass der europäische Gedanke lebendig bleibt und junge Menschen Verantwortung für die gemeinsame Zukunft Europas übernehmen.“ so Beauftragter Fabritius.



Mit seinem Besuch unterstreicht der Beauftragte der Bundesregierung die Bedeutung des internationalen Jugendaustauschs als Brücke zwischen den Völkern Europas. Das Donaujugendcamp verbindet seit vielen Jahren junge Menschen entlang der Donau und stärkt das gegenseitige Verständnis sowie den europäischen Zusammenhalt. Das diesjährige Camp stand unter dem Leitthema „Grenzen“ und setzte sich unter anderem mit der Frage „Demokratie – made in Europe?“ auseinander. „Das Internationale Donaujugendcamp zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie Europa im täglichen Miteinander wächst. Junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und Sprachen begegnen sich hier mit Offenheit, tauschen Erfahrungen aus und erleben, dass Demokratie, Freiheit und gegenseitiger Respekt keine abstrakten Begriffe, sondern gelebte Werte sind. Solche Begegnungen schaffen Vertrauen, überwinden Grenzen und knüpfen Freundschaften, die weit über das Camp hinaus Bestand haben. Die jungen Menschen haben mich mit ihrem Interesse, ihren offenen Fragen und ihrem reflektierten Blick auf gesellschaftliche und kulturelle Werte sehr beeindruckt. Mein besonderer Dank gilt der Organisatorin Dr. Swantje Volkmann, Kulturreferentin für den Donauraum, die dieses herausragende Projekt mit großem Engagement begleitet und weiterentwickelt. Ebenso danke ich allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Einsatz dazu beitragen, dass diese europäische Begegnung Jahr für Jahr gelingt. Sie alle leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass der europäische Gedanke lebendig bleibt und junge Menschen Verantwortung für die gemeinsame Zukunft Europas übernehmen.“ so Beauftragter Fabritius.Mit seinem Besuch unterstreicht der Beauftragte der Bundesregierung die Bedeutung des internationalen Jugendaustauschs als Brücke zwischen den Völkern Europas. Das Donaujugendcamp verbindet seit vielen Jahren junge Menschen entlang der Donau und stärkt das gegenseitige Verständnis sowie den europäischen Zusammenhalt. Das diesjährige Camp stand unter dem Leitthema „Grenzen“ und setzte sich unter anderem mit der Frage „Demokratie – made in Europe?“ auseinander. Quelle: Bundesministerium des Innern

Schlagwörter: Beauftragter, Bernd Fabritius, Donajugendcamp, Ulm

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