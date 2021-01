"danoch mias ma aframma und hoam fahrn" Ich bin entsetzt. Der Tageswert am 07.01.2021 bei 32.000 Neuinfektionen, trotz eines bereits länger andauernden Lockdowns. "dem alltäglichen Rummel um Schule, Uni oder Job zumindest zeitweise entkommen"....Ihr glaubt doch nicht, dass die Pandemie Ende Februar 2021 vorbei ist. Seid Ihr alle Corona-Leugner, Egoisten? Zweite Welle, es könnte noch eine dritte folgen...Und Ihr wollt Spaß haben! Denkt einmal an die kleinen Kinder, Erst- und Zweitklässler, Kitaschließungen ... Unser ältester Enkel hat gerade einmal ein gutes halbes Jahr die Schule besuchen können, Einschulung im September 2019. Und ich spreche hier für Tausende Schüler*innen bundesweit. Da hattet Ihr alle bessere Jahre! Leider bin ich nicht die Verantwortliche des SJD Bayern. Wäre ich es, würde ich diese Einladung sofort canceln. Ihr könnt jetzt alle verbal auf mich eindreschen. Es berührt mich nicht.

2 • Scheibi schrieb am 09.01.2021, 21:48 Uhr:

...auch wenn die Einladung originell in bayerischem Dialekt verfasst ist, konnte dies mein großes Entsetzen über die Ankündigung des Events am Hochkönig im Februar 2021, nicht mindern. Ich schließe mich voll und ganz dem Beitrag von Simivali an. Denkt Niemand in der SJD Bayern weiter über den engen Radius des Spasshabens hinaus? Wo bleibt eure Verantwortung als SJD-Bayern? Passt zu den SJD Deep-Talks. Unglaublich!