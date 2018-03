Urzelntag 2018 derUrzelnzunft Sachsenheim e.V.

Hochmotiviert und bei noch etwas wolkigem Wetter starteten am 10. Februar ca. 360 Urzeln zum diesjährigen Urzelntag in Sachsenheim. Mit vier Bussen ging es in die zu Sachsenheim gehörenden Ortsteile Kleinsachsenheim, Hohenhaslach, Häfnerhaslach, Ochsenbach und Spielberg. In Spielberg wurden die Urzeln bereits von vielen Zuschauern, dem Ortsvorsteher und dem Spielmannszug aus Kleinsachsenheim erwartet, der bei der Parade zur Ortsmitte musikalisch begleitete. Hier kamen die Brauchtumsfiguren das erste Mal zum Einsatz und ernteten Applaus von den Zuschauern sowie Schellengeläut der Urzeln. Nach einer Stärkung bei Speis und Trank, zu der die Urzeln vom Ortsvorsteher eingeladen wurden, ging es weiter, denn die Urzeln wurden in Großsachsenheim erwartet. Mit einer kleinen Verspätung startete der große Urzelnumzug durch Sachsenheim mit der musikalischen Begleitung der Stadtkapelle Sachsenheim. Auch an Nachwuchs mangelt es der Urzelnzunft nicht – ob zu Fuß oder im Kinderwagen, es waren viele kleine Urzelchen zu sehen. Als die Urzelnparade im Schlosshof bei strahlendem Sonnenschein eintraf, wurden die Urzeln von Bürgermeister Horst Fiedler erwartet. Dieser empfing alle traditionell mit gereimten Worten und betonte explizit, welch wichtigen Stellenwert die Urzeln für Sachsenheim haben. Bei den traditionellen Vorführungen im Schlosshof begrüßte Zunftmeister Thomas Lutsch zusammen mit den Urzeln die vielen Zuschauer, die es kaum erwarten konnten, die Vorführungen der Brauchtumsfiguren zu bewundern. Magenknurrend und durstig führte der Weg vom Schlosshof in die Sporthalle zum Mittagessen, traditionell auch beim Stadtpfarrer vorbei, der die Urzeln und alle Gäste willkommen hieß und seinen Segen für den Tag gab. Zu den Klängen der Stadtkapelle Sachsenheim und begleitet durch hunderte Zuschauer, marschierten die Urzeln und Brauchtumsfiguren in der Sporthalle ein. Drinnen richtete Zunftmeister Thomas Lutsch erneut Willkommensworte an die vielen extra angereisten Gäste und Helfer, die zusammen mit den Urzeln das Siebenbürgerlied anstimmten – wie jedes Jahr ein Gänsehautmoment für alle. Die Urzeln stärkten sich in der Halle bei Kraut und Gulasch, um anschließend mit den Gästen ein abwechslungsreiches Programm zu sehen. Erneut spielte dieses Jahr die Urzelnband „KUBA“, die sich vor drei Jahren aus den Reihen jugendlicher sowie erfahrener und musisch begabter Urzeln gegründet hatte. Es wurden alte und neue Lieder angestimmt, bei denen die Gäste im Saal schnell begeistert mitsangen. Den Nachmittag verbrachten die Urzeln nach altem Brauch mit Gesang und Trank in verschiedenen Privatquartieren sowie auf den Straßen Sachsenheims. Den Tag rundete ein gelungener Urzelnball mit der Franz-Schneider-Band ab. Viele hundert Gäste tanzten ausgelassen bis weit nach Mitternacht und traten erst nach Zugaben der Band erschöpft, aber glücklich die Heimreise an. Die Urzelnzunft Sachsenheim e.V. bedankt sich bei allen Gästen für das Kommen, bei den zahlreichen Helfern für die fleißigen Hände und bei den Urzeln für den wunderschönen Tag. Hoffentlich sieht man alle im nächsten Jahr gesund und munter wieder. Hirräi!! Urzelnzunft Sachsenheim e.V.Die Reifenschwingerinnen zeigen im Sachsenheimer Schlosshof, was sie können. Foto: Uwe Kamilli