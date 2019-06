10. Juni 2019 Druckansicht

Großes Kronenfest auf er Bundesgartenschau in Heilbronn

Das Programm der 27. Bundesgartenschau in Heilbronn wird von der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mitgestaltet. Am Sonntag, dem 16. Juni, wird auf der BUGA ein großes Kronenfest gefeiert.

Vor dieser Brauchtumsveranstaltung findet ab 10.00 Uhr ein Platzkonzert des Karpatenorchesters mit zünftiger Blasmusik statt. Das Kronenfest beginnt um 13.00 Uhr mit einem großen Trachtenaufmarsch, an dem Tanzgruppen aus ganz Baden-Württemberg teilnehmen werden. Um 15.00 Uhr werden die siebenbürgisch-sächsischen Trachten kurz vorgestellt und die Tanzgruppen werden mit ihren Darbietungen erfreuen. Ab 18.00 Uhr sorgt die Musikband „Schlager-Taxi" für gute Stimmung und lädt zum Tanzen und Mitsingen ein. Die Kreisgruppe Heilbronn freut sich, an dieser für Heilbronn einzigartigen Bundesgartenschau teilnehmen zu können, und hofft, das Kronenfest einem breiten Publikum vorstellen zu können. Jürgen Binder

