In München: Vortrag von Prof. Heinz Acker über "Zwei Leben und..."

Am Dienstag, dem 17. März, um 18 Uhr präsentiert Prof. Heinz Acker im Haus des Deutschen Ostens in München (Am Lilienberg 5) sein Buch „Zwei Leben und...“, ein nicht nur autobiografischer, sondern ein Text mit viel zeitgeschichtlichem Hintergrund.

Sein „erstes Leben“ spielt in Siebenbürgen. Acker zitiert aus den Briefen seiner Eltern, die durch ihre Authentizität beeindrucken. Wir erfahren von Ackers steilem Aufstieg als Student und junger Musiker. Wegen der Flucht seines Bruders in die Bundesrepublik endet dieser Aufstieg jedoch plötzlich. Es folgen Drangsalierungen der Securitate, Schwierigkeiten im Beruf, so dass Acker beschließt, mit seiner Familie ebenfalls das Land zu verlassen. Nach langem Kampf erhält er die Ausreisegenehmigung.



Hier beginnt nun sein „zweites Leben". Durch sein Talent, Fleiß und Begabung gelingt ihm eine erfolgreiche Karriere. Er wird Professor an der Universität zu Heidelberg. In lockerer und amüsanter Erzählweise nimmt der Autor seine Leser, respektive seine Zuhörer mit auf erlebnisreiche Konzertreisen mit seinem von ihm gegründeten und sehr beliebten Jugendorchester. Dabei wird dieses Ensemble zum Brückenbauer zwischen verschiedenen Völkern, Kulturen und Religionen. Von düster Tragischem bis hin zu locker Amüsantem: Der Vortrag bleibt durchgehend interessant. Bildprojektionen und Musik (CD und Klavier) bereichern seinen Text.

