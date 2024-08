Siebenbürgische Kultur erkleben: Kreisgruppe Rosenheim besucht Schloss Horneck

Ihren diesjährigen Ausflug startete die Kreisgruppe Rosenheim am Samstag, den 29. Juni, frühmorgens bei ihrem Treffpunkt in Rosenheim, von wo aus die Reisenden eine 375 km lange Busreise in Richtung Gundelsheim antraten.

Reisende der Kreisgruppe Rosenheim auf Schloss Horneck Foto: Karin Mühsam

Die Fahrzeit verflog durch die ausgelassene Stimmung im Bus wie im Flug. In Gundelsheim auf Schloss Horneck angekommen, erwarteten uns eine Menge Eindrücke und Informationen. Zuerst bei der Besichtigung der Siebenbürgischen Bibliothek, durch die uns Dr. Ingrid Schiel führte. Sie erklärte die Wichtigkeit des Erhalts des siebenbürgischen Kulturgutes in schriftlicher und bildlicher Form und zeigte uns einige Werke, die teils mehrere 100 Jahre alt sind. Desweitern durften wir den wunderschönen Ausblick aus dem Leseraum der Bibliothek auf den Neckar und die Umgebung erhaschen, bevor es durch die Räume des dortigen Archives weiterging.Im Anschluss folgte die Führung durch das Siebenbürgische Museum, in dem uns Dr. Volker Wollmann die Geschichte der Siebenbürger Sachsen näher brachte und durch die Ausstellung führte, die siebenbürgische Trachten, Möbel, Stickerei usw. beinhaltet. Ganz besonders beeindruckend war die erst kürzlich eröffnete Schatzkammer, in der man Goldschmiedekunst, reichlich besetzte Schmuckstücke sowie Kirchenkelche bewundern konnte. Nach einer kurzen Pause mit Nussstriezel und Erfrischungsgetränken bei den sommerlichen Temperaturen erhielten wir von Dr. Horst Müller eine umfangreiche Schlossführung, bei der wir einiges über die Historie des Gebäudes bis hin zum Siebenbürgischen Kulturzentrum lernten. Darüber hinaus besichtigten wir die wichtigsten Räumlichkeiten wie den prunkvollen Festsaal sowie eines der nach siebenbürgischen Ortschaften benannten Schlosshotelzimmer. Anschließend checkten wir im Nestor Hotel in Neckarsulm ein und ließen den Abend gemütlich ausklingen.Am Sonntagmorgen ging es nach dem umfangreichen Frühstück weiter in Richtung Gaffenberg, wo unsere Reisegruppe das Kronenfest der Kreisgruppe Heilbronn besuchte. Dies startete mit einem Festgottesdienst mit der Unterstützung des Liederkranzes Heilbronn. Im Anschluss begrüßte Ines Wenzel die zahlreichen Besucher, Ehrengäste und auch unsere Kreis- und Jugendtanzgruppe. Daraufhin folgte das kulturelle Programm mit einem Trachtenaufmarsch zur Krone, der vom Karpaten-Orchester Heilbronn begleitet wurde. Der Höhepunkt war natürlich die Besteigung der Krone durch den Altknecht und das darauffolgende Werfen der Süßigkeiten für die Kinder. Hiernach traten auf der Bühne unter dem Zelt zuerst die Kindertanzgruppe Heilbronn auf, anschließend präsentierte unsere Jugendtanzgruppe die Tänze „Nagelschmied“ und „Simsalabim“, danach folgten die Auftritte der Jugendtanzgruppe Heidenheim, der Jugendtanzgruppe Heilbronn und der Tanzgruppe Heilbronn sowie der Gemeinschaftstanz „Hetlinger Bandritter“. Nach der herzlichen Verabschiedung traten wir die Heimreise an. Ein besonderer Dank geht an Astrid Kelp, unsere stellvertretende Vorsitzende, die zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern diesen wunderbaren Ausflug organisiert hat, sowie an die Leiter der Einrichtungen auf Schloss Horneck und der Kreisgruppe und Jugendtanzgruppe Heilbronn für die besondere Gastfreundschaft. Es war ein wunderschönes Wochenende!

Sebastian Fröhlich