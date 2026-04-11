



11. April 2026

Kreisgruppe Wiehl-Bielstein: Bunte Tradition: Ostereier­bemalen liegt im Trend

Die Kreisgruppe Wiehl-Bielstein des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., organisiert von Birgit, Jana und Mara Kessmann, lud am 26. Mai herzlich zum traditionellen Ostereierbemalen ein.

Die Kinder der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein hatten viel Spaß beim gemeinsamen Eierbemalen. Foto: Sonja Schieb Mit viel Kreativität entstanden zahlreiche farbenfrohe Eier, die mit unterschiedlichen Mustern, Stickern und kunstvollen Bemalungen verziert wurden. Die Begeisterung und das fröhliche Miteinander machten es für alle Beteiligten zu einem besonderen Erlebnis. Am Ende durfte jedes Kind drei selbstgestaltete Eier mit nach Hause nehmen. Natürlich durfte auch ein Schoko-Osterhase nicht fehlen, der für zusätzliche Freude sorgte. Das Ostereierbemalen ist eine schöne siebenbürgische Tradition, die bis heute mit viel Herz weitergeführt wird und Generationen miteinander verbindet. Rund 20 Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren nahmen mit großer Freude an der liebevoll gestalteten Veranstaltung teil. Auch Eltern und Großeltern ließen es sich nicht nehmen, mitzuwirken und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.Mit viel Kreativität entstanden zahlreiche farbenfrohe Eier, die mit unterschiedlichen Mustern, Stickern und kunstvollen Bemalungen verziert wurden. Die Begeisterung und das fröhliche Miteinander machten es für alle Beteiligten zu einem besonderen Erlebnis. Am Ende durfte jedes Kind drei selbstgestaltete Eier mit nach Hause nehmen. Natürlich durfte auch ein Schoko-Osterhase nicht fehlen, der für zusätzliche Freude sorgte. Das Ostereierbemalen ist eine schöne siebenbürgische Tradition, die bis heute mit viel Herz weitergeführt wird und Generationen miteinander verbindet. Christin Vigneswaran

Schlagwörter: Wiehl-Bielstein, Ostern, Tradition, Ostereierfärben

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.