Bleibende Verdienste für unsere Gemeinschaft: Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen trauert um Waltraut Durlesser

Die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen trauert um ihr verdientes ehemaliges Vorstandsmitglied Waltraut Durlesser, geborene Martini, die am 17. April 2026 in Geretsried verstarb. Unter tiefer Anteilnahme zahlreicher Familienangehöriger, Freunde und Bekannten wurde sie am 24. April auf dem Waldfriedhof in Geretsried beigesetzt. In bewegenden Worten gewährte ihr Sohn, Dr. Hanspeter Durlesser, der Trauergemeinde Einblicke in ihr Leben. Dieser Nachruf enthält einige Passagen aus diesen sehr persönlichen Abschiedsworten.

Waltraut Durlesser. Foto: Hanspeter Durlesser

Die am 16. Juni 1935 in Schäßburg als Tochter von Adolf und Helena Martini Geborene war nicht nur eine überzeugte und überzeugende Siebenbürger Sächsin, sondern auch über Jahrzehnte ein treues Mitglied unseres Verbandes, das in der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen auf Kreisgruppenebene sehr aktiv war.Sie wuchs zusammen mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Inge in ihrem Geburtshaus, dem „Café Martini“, auf. Wie bei vielen Menschen dieser Generation wurde auch ihr Leben durch den Zweiten Weltkrieg sehr geprägt. Während der Bombardierungen der Alliierten musste sie mit ihrer Familie häufig in den Luftschutzkeller. Als sehr belastend empfand sie als Kind die Zeit der Evakuierung aufs Land, die sie getrennt von der Familie verbringen musste.Ihre Hilfsbereitschaft, ihre Fürsorge um Mitmenschen wird an folgender Begebenheit aus ihrer Kindheit deutlich: Als der Kuchen, den sie sich als Geschenk zum Geburtstag wünschte, nicht für alle verwundeten, in ihrer Schule untergebrachten Soldaten reichte, wurde ihr auf eindringliches Bitten von ihrer Mutter ein zweiter Kuchen – trotz Lebensmittelknappheit – zugestanden, damit alle Verwundeten versorgt werden konnten. Ihr bereits damals sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn konnte es nicht zulassen, dass nicht jeder gleichermaßen bedacht wurde.Als der im Januar 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppte Vater Jahre später zurückkam, wog er nur noch 48 kg und war ihr vollkommen fremd geworden. All dies hinterließ tiefe Spuren in ihr. Über die Nachkriegszeit sagte sie: „Ich weiß nicht, wie wir überlebt haben.“ Die Familie wurde enteignet, verlor mit Backstube und Café die Existenzgrundlage.Sie genoss in Schäßburg die hervorragende Ausbildung am Lehrerseminar und schloss es mit dem Diplom als Lehrerin ab. „Das war das Beste, was mir passieren konnte.“ Nach ihrer Heirat mit Hans Durlesser im Dezember 1959 folgten keine Flitterwochen, sondern eine lange Zeit des Getrenntseins und Wartens auf die Ausreisegenehmigung zu ihrem Mann.Diese Zeit war geprägt von vielen Demütigungen als Lehrerin: Sie wurde häufig versetzt und von Staatsbeamten genötigt, die Ehe mit einem „Volksverräter“ zu annullieren, was sie nicht tat und damit noch mehr gedemütigt wurde. Nach zweieinhalb Jahren Warten und Bangen lag ihre Ausreisegenehmigung endlich vor. Um das noch fehlende Entlassungspapier aus dem Schuldienst zu erhalten, kämpfte sie sich bis zum Kultusminister in Bukarest durch.Im Juli 1963 begann ihr Leben in der Bundesrepublik. Als Lehrerin fand sie schnell Arbeit und gab ihr Wissen mit besonderem pädagogischem Geschick an viele Generationen von ABC-Schützen weiter und brachte diesen den Ernst des Lebens nahe. Ihre ehemaligen Schüler haben sie in positiver Erinnerung, beschreiben sie als streng, aber fair und sehr engagiert. So gab sie extra Deutschstunden für Gastarbeiterkinder über ihr normales Engagement hinaus. Die beiden Söhne Hanspeter und Klaus werden geboren und sie schaffte es, zum einen den Haushalt zu führen, als Mutter da zu sein, zum anderen mit nur wenigen Unterbrechungen ihrem Beruf als Lehrerin nachzugehen.Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern lebte sie siebenbürgische Werte und pflegte viele der Traditionen. Sie liebte es, im Garten Gemüse selbst anzubauen, jeden Tag frisch für die Familie zu kochen, Marmelade einzuwecken und natürlich zu Feiertagen Ischler und andere Köstlichkeiten aus dem ehemaligen „Café Martini“ zu backen. Neben Familie und ihrem Beruf galt ihr Engagement der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen. Es war ihr eine Freude, für die Tombola auf der Weihnachtsfeier das Hexenhaus und später Kuchen zu backen und bei verschiedenen Feiern wie z.B. dem Waldfest den Kaffee zuzubereiten und auszuschenken.Als es galt, eine Erwachsenentanzgruppe zu gründen, war sie mit ihrem Mann Gründungsmitglied und die Proben fanden zunächst im ihrem Partykeller statt.Sie wurde als Frauenreferentin Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, war dort „moralisches Gewissen“, achtete auf die Einhaltung der Traditionen, was für Reformer nicht immer einfach war. Ihre beharrliche und ausgleichende Art zeichnete sie als Motor unserer Kreisgruppe aus. Sie war immer über alle Aktivitäten der Kreisgruppe auf dem Laufenden, sozusagen deren „goldenes Gedächtnis“, und gab dienst­jüngeren Vorstandsmitgliedern altbewährte, nützliche Tipps.Sie organisierte lange Zeit die Treffen der Seniorennachmitage und koordinierte die Zehntfrauen, die das Vereinsleben und die Organisation der Feste unterstützen. Das bedeutete u.a. viele Kilometer zu fahren, damit die Einladungen und Informationen rechtzeitig bei den über 30 Zehntfrauen zwecks weiterer Verteilung waren. Bei jeder Weihnachtsfeier stimmte sie mit den Anwesenden Weihnachtslieder an. Sie erkannte auch oft sofort, wenn Not am Mann war, und sprang ein, indem sie ihr Haus für Vorbereitungen zur Weihnachtsfeier, Baumstrietzelbacken oder Vorstandssitzungen zur Verfügung stellte oder indem sie spontan ein Weihnachtsprogramm mit den Kindern einstudierte.Für ihre Verdienste um die Siebenbürger Sachsen wurde sie am 16. März 2001 mit dem Silbernen und im Rahmen der Mitgliederversammlung am 29. März 2004 mit dem Goldenen Ehrenwappen unseres Verbandes geehrt. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Kreisgruppe erhielt das Ehepaar Durlesser am 13. Mai 2006 für seine damals über 40-jährige Mitgliedschaft die kreisgruppeneigene Ehrennadel mit Urkunde.Das Rentnerehepaar Durlesser bereiste mit seinem Wohnmobil die Welt und erfreute sich an den fünf Enkelkindern Tobi, Ronja, Sophia, Jonathan und Benedikt, auf die sie sehr stolz waren. Als ihr Mann einen Schlaganfall erlitt, von dem er sich mit Einschränkungen wieder erholte, gab ihr seine Pflege bis zu seinem Tod im November 2021 eine neue Aufgabe. Trost fand sie bei den Familien ihrer beiden Söhne, die es ihr ermöglichten, bis zum Schluss gut betreut in ihrer vertrauten Umgebung, in ihrem Haus zu leben. Ein regelmäßiges Rummy-Kränzchen an jedem Mittwoch gab ihr in den letzten Jahren Halt und Lebensfreude.Lassen wir zum Abschied ihren Sohn Hanspeter Durlesser zu Wort kommen:„Was sind Geschenke, die roten Fäden, die ich in diesem Leben sehe, die Dinge, die ihr wichtig waren:• Ich glaube, sie konnte als Lehrerin ihre Berufung leben, auch wenn das Ausüben in der Zeit in Rumänien mit seinem diktatorischen System, dessen Werte sie nicht teilte, eine wirkliche Bürde war.• Mutig und eigenständig zu sein und dem Herzen zu folgen, waren ihr wichtig und das hat sich ausgezahlt, selbst wenn es bis zum Büro des Ministers gehen musste.• Wichtige traditionelle Werte als Anker zu haben sowie Beziehungen zu Menschen zu pflegen, scheinen ihr in dieser verrückten Zeit mit ihren Umbrüchen Stabilität gegeben zu haben, wie die Wurzeln einen Baum im Sturm schützen.Der zentrale rote Faden, den ich in diesem Leben sehe, ist jedoch einer, den ich auch in uns, Klaus und mir, und in unseren Kindern sehen kann und den sie wohl weitergegeben hat. Es ist eine Pfadfinderregel: ,Setze dich ein für die Gemeinschaft, in der du lebst‘, für meine Mutter würde ich ergänzen: ,ob nun Familie, Landsmannschaft oder Gemeinde‘.“Wir danken Waltraut Durlesser für ihren langjährigen Einsatz, der von der Grundeinstellung geprägt war, jederzeit die volle Leistung für die Gemeinschaft zu geben! Wir werden ihr Lebenswerk stets in bester Erinnerung behalten und versuchen, es in ihrem Sinne fortzuführen. Wir trauern um einen wertvollen Menschen, der uns mit seiner optimistischen, aufgeschlossenen Art fehlen wird. Unsere herzliche Anteilnahme gilt den Familienangehörigen.

Herta Daniel