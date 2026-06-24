



24. Juni 2026

Filmvorführung „Schon lange kein Frühling – Mein Vater, Rumänien und ich“ in Heilbronn

Die Kreisgruppe Heilbronn lädt herzlich für Donnerstag, den 2. Juli, um 19.30 Uhr zu einer weiteren Filmvorführung im Rahmen der siebenbürgischen Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ ins Kinostar Arthaus Heilbronn im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3, in Heilbronn ein. Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Schon lange kein Frühling – Mein Vater, Rumänien und ich“ von Alexandra Bidian; Eintritt: sechs Euro, Loge: acht Euro.

Filmstill, © NDR/Alexandra Bidian Es ist Weihnachten, als Alexandra ihrer Mutter einen Brief schenkt – die Einladung zu einer Reise, die zur gemeinsamen Spurensuche wird. Von Wiesbaden nach Rumänien, auf den Spuren des verstorbenen Vaters. Eines Mannes, der viel gelesen, geschrieben und geschwiegen hat – und über den so vieles im Dunkeln liegt. Alexandra durchforstet alte Kisten, liest Briefe, taucht ein ins Geheimdienst-Archiv. Sie stellt ihrer Mutter und Schwester Fragen – schmerzhaft, ehrlich, bewegend. Und bei denen jede der drei Frauen spürt, wie sehr die eigene Geschichte mit der des Vaters – und seiner Zeit – verwoben ist. Zum anschließenden Podiumsgespräch ist die Regisseurin Alexandra Bidian anwesend, die Moderation übernimmt Dr. Heinke Fabritius. Der Film wird ab dem 22. September auch in der ARD-Mediathek zu sehen sein.



Die Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Es ist Weihnachten, als Alexandra ihrer Mutter einen Brief schenkt – die Einladung zu einer Reise, die zur gemeinsamen Spurensuche wird. Von Wiesbaden nach Rumänien, auf den Spuren des verstorbenen Vaters. Eines Mannes, der viel gelesen, geschrieben und geschwiegen hat – und über den so vieles im Dunkeln liegt. Alexandra durchforstet alte Kisten, liest Briefe, taucht ein ins Geheimdienst-Archiv. Sie stellt ihrer Mutter und Schwester Fragen – schmerzhaft, ehrlich, bewegend. Und bei denen jede der drei Frauen spürt, wie sehr die eigene Geschichte mit der des Vaters – und seiner Zeit – verwoben ist. Zum anschließenden Podiumsgespräch ist die Regisseurin Alexandra Bidian anwesend, die Moderation übernimmt Dr. Heinke Fabritius. Der Film wird ab dem 22. September auch in der ARD-Mediathek zu sehen sein.Die Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Jürgen Binder

Schlagwörter: Heilbronn, Dokumentarfilm, Podiumsdiskussion

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