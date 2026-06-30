



30. Juni 2026

Volkstanzgruppe Landshut zu Gast beim Maifest auf Schloss Horneck

Am Samstag, den 2. Mai, folgte die Volkstanzgruppe Landshut der Einladung zum traditionellen Maifest auf Schloss Horneck in Gundelsheim. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen erlebten die zahlreichen Besucher einen abwechslungsreichen Tag voller Begegnungen, Musik, Kultur und siebenbürgisch-sächsischer Gemeinschaft.

Die Volkstanzgruppe Landshut unter der Leitung von Christiane Christian nach ihrem Auftritt auf der Schlossterrasse von Schloss Horneck. Foto: Hermann Depner Das Maifest auf Schloss Horneck hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt und lockt Gäste von nah und fern an (



Die Volkstanzgruppe Landshut war mit sechs Tanzpaaren vertreten und freute sich, Teil des Programms zu sein. Unter der Leitung von Christiane Christian präsentierte die Gruppe die Tänze „Salamander“, „Sprötzer Achterrüm“, „Walzer für Mona“ und „Nagelschmied“. In ihren festlichen Trachten begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer das Publikum und wurden mit viel Applaus belohnt.



Für die Mitglieder der Tanzgruppe war der Auftritt nicht nur eine Gelegenheit, das erarbeitete Repertoire zu präsentieren, sondern auch ein schöner Anlass, um mit anderen Tanzgruppen, Gästen und Freunden ins Gespräch zu kommen. Veranstaltungen wie das Maifest zeigen immer wieder, wie wichtig der Austausch innerhalb der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft ist und wie lebendig unsere Kultur bis heute gepflegt wird.



Nach dem Auftritt blieb noch Zeit, das Fest zu genießen, die verschiedenen Angebote auf dem Schlossgelände zu nutzen und Schloss Horneck als siebenbürgisches Kulturzentrum mit seiner besonderen Atmosphäre kennenzulernen und zu erleben. Der Abend klang in geselliger Runde aus.



Am folgenden Tag nutzten die Mitglieder der Volkstanzgruppe die Gelegenheit, Schloss Horneck sowie das Siebenbürgische Museum zu besichtigen. Bei einer Führung erhielten sie interessante Einblicke in die Geschichte des Schlosses, das heute als Kultur- und Begegnungszentrum der Siebenbürger Sachsen eine wichtige Rolle bei der Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes spielt. Auch der Besuch des Museums hinterließ bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck und rundete das Wochenende in Gundelsheim gelungen ab.



Die Volkstanzgruppe Landshut bedankt sich herzlich beim Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. als Organisator des Maifestes für die Einladung und die hervorragende Durchführung der Veranstaltung. Zusätzlich geht ein Dank an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das den kulturellen Beitrag der Volkstanzgruppe Landshut zu dem Fest aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat. Das Maifest auf Schloss Horneck hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt und lockt Gäste von nah und fern an ( diese Zeitung berichtete). Das Kultur- und Begegnungszentrum der Siebenbürger Sachsen bot mit seinem weitläufigen Schlossgelände und der herrlichen Aussicht auf das Neckartal den passenden Rahmen für ein gelungenes Fest. Neben kulturellen Beiträgen, Führungen und vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten stand vor allem das gemeinsame Erleben und Pflegen siebenbürgisch-sächsischer Traditionen im Mittelpunkt.Die Volkstanzgruppe Landshut war mit sechs Tanzpaaren vertreten und freute sich, Teil des Programms zu sein. Unter der Leitung von Christiane Christian präsentierte die Gruppe die Tänze „Salamander“, „Sprötzer Achterrüm“, „Walzer für Mona“ und „Nagelschmied“. In ihren festlichen Trachten begeisterten die Tänzerinnen und Tänzer das Publikum und wurden mit viel Applaus belohnt.Für die Mitglieder der Tanzgruppe war der Auftritt nicht nur eine Gelegenheit, das erarbeitete Repertoire zu präsentieren, sondern auch ein schöner Anlass, um mit anderen Tanzgruppen, Gästen und Freunden ins Gespräch zu kommen. Veranstaltungen wie das Maifest zeigen immer wieder, wie wichtig der Austausch innerhalb der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft ist und wie lebendig unsere Kultur bis heute gepflegt wird.Nach dem Auftritt blieb noch Zeit, das Fest zu genießen, die verschiedenen Angebote auf dem Schlossgelände zu nutzen und Schloss Horneck als siebenbürgisches Kulturzentrum mit seiner besonderen Atmosphäre kennenzulernen und zu erleben. Der Abend klang in geselliger Runde aus.Am folgenden Tag nutzten die Mitglieder der Volkstanzgruppe die Gelegenheit, Schloss Horneck sowie das Siebenbürgische Museum zu besichtigen. Bei einer Führung erhielten sie interessante Einblicke in die Geschichte des Schlosses, das heute als Kultur- und Begegnungszentrum der Siebenbürger Sachsen eine wichtige Rolle bei der Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes spielt. Auch der Besuch des Museums hinterließ bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck und rundete das Wochenende in Gundelsheim gelungen ab.Die Volkstanzgruppe Landshut bedankt sich herzlich beim Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. als Organisator des Maifestes für die Einladung und die hervorragende Durchführung der Veranstaltung. Zusätzlich geht ein Dank an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das den kulturellen Beitrag der Volkstanzgruppe Landshut zu dem Fest aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat. Stefanie Christian

Schlagwörter: Landshut, Maifest, Schloss Horneck

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