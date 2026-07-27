Kronenfest in Wolfsburg

Gemeinsam mit der Kreisgruppe Wolfsburg feierten insgesamt 220 Erwachsene und Kinder am 28. Juni ausgelassen das Kronenfest in der MZH Kästorf. Mit dabei waren, als willkommener Gegenbesuch, auch 35 Personen des befreundeten Kreisverbandes Kassel und zahlreiche Teilnehmer aus der Kreisgruppe Hannover. Das Kronenfest, das traditionsgemäß eine Fürbitte für eine ertragreiche Ernte symbolisiert, wurde diesmal wieder in zeitlicher Nähe des Johannistags durchgeführt. So fanden sich am Vorbereitungssamstag bei 40 Grad Rekordtemperatur die Helfer ein, um die Halle, das Vereinsheim, Mobiliar, Bühne, Equipment und eigentlich auch die Außenanlage herzurichten. Im Gegensatz zu vielen abgesagten Wolfsburger Veranstaltungen hatte der Kreisgruppenvorstand sich entschieden, das Kronenfest mit einigen Änderungen trotzdem zu ermöglichen. So sollte es fast ausschließlich in der MZH stattfinden.

Die beiden Tanzgruppen beim Aufmarsch, im Hintergrund spielt die Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg. Foto: Enno Fehse

Einen Großteil des Aufwands band das Schmücken der Krone mit frischem Grün und Blumenornamenten und deren Anbringung. Dieser Arbeitsschritt wurde ebenfalls nach innen verlegt. So blieb die Blumen- und Grünornamentik weitestgehend frisch. Die Krone selbst wurde diesmal ohne sockelnden sieben Meter Baumstamm freischwebend über der Bühne angebracht, ein Novum.Mit dem Aufspielen der Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg unter der Leitung von Günther Bodendorfer begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Gerhard Schunn am Sonntag dann alle Gäste, selbstverständlich auch die Kreisgruppe Kassel mit ihrem Vorsitzenden Michael Theuerkauf, und gab sodann den Start für das Fest. Die Grills in den bewährten Händen des siebenbürgischen Grill-Burschenteams hatten draußen bei den Temperaturen leichtes Spiel mit dem traditionellen Holzfleisch und den überaus beliebten Mici. Am Büfett sollte das Ganze mit selbst gebackenem siebenbürgischem Brot und anderen leckeren Beilagen vervollständigt werden. Für die zahlreichen Kinder gab es ein individuelles, ansprechendes Kinderprogramm (siehe separater Bericht weiter unten).Das anschließende kulturelle Programm, das auf der Tanzfläche der MZH stattfand, leiteten die beiden Wolfsburger Tanzgruppen, die Karpatentänzer unter der Leitung von Monika und Gerhard Schunn sowie die Kokeltaler unter der Leitung von Harald Hermann, mit einem Trachtenaufmarsch ein. Im Wechsel führten sie schwungvolle Tänze auf, bevor mit dem „Fairfield Fancy“, dem gemeinsamen Tanz des kürzlich zelebrierten Tages der Niedersachsen in Braunschweig, der Tanzreigen endete.Leider musste das Hochklettern zur Krone aus nachvollziehbaren Gründen entfallen. Dennoch wurde das Erntefürbittengebet durch Katharina Müller von der Bühne aus vorgetragen, und auch die Kleinsten durften sich auf den üblichen Bonbonregen freuen.Es folgte die Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen und Torten nach siebenbürgischen Rezepten, die bei der immer wieder zünftig aufspielenden Siebenbürger Blaskapelle herrlich mundete. Im weiteren Verlauf durften alle Blasmusikinfizierten gern selbst das Tanzbein schwingen. In den Musikpausen, zwischen angeregten Gesprächen, wurden immer wieder gemeinsame Lieder angestimmt.Nach vielfachen Zugaben wurden die Siebenbürger Blaskapelle und auch die Gäste und Teilnehmer mit wohltuenden Erinnerungen in das immer noch heiße Außen verabschiedet.

Harald Hermann

Umfangreiches Kinderprogramm beim Kronenfest

Lebhafte Puppenspielaufführung beim Kronenfest in Wolfsburg. Foto: Reiner Poser

Da im Lauf der Jahre immer mehr Kinder am Kronenfest der Kreisgruppe Wolfsburg teilnehmen, wurde diesem wichtigen Publikum ein wertschätzendes Programm gewidmet. So erstellte das Kreativteam, bestehend aus Heidrun Klein, Bruni Sotiriou, Sabine und Harald Hermann, bereits seit geraumer Zeit ein Konzept. Angesichts der vorherrschenden 40 Grad wurde kurzfristig der komplette Kegelbahnraum reserviert. Hier wurde der Spieleparcours aus kreativen, selbst gestalteten Geschicklichkeitsspielen aufgebaut. Die Kinder konnten Stempel sammeln, um nach Absolvieren der Stationen als Belohnung in die gut bestückte „Schatzkiste“ zu greifen. Natürlich gab es auch viele Wiederholungstäter. Zur Stärkung standen für sie Muffins und Getränke bereit. Und wenn es einem jungen Gemüt doch zu warm wurde, konnte es sich draußen an der Sprenkleranlage erfrischen.Da Kaffee und Kuchen für die Jungen nicht so ein großes Thema darstellte, konnte in dem Zeitfenster für die Interessierten unter ihnen ein Klappmaulpuppenspiel-Kurzworkshop beginnen. Nach gut einer Stunde hatten sie die Grundzüge wie Puppen- und Mundbewegung, Blickrichtung sowie Ausdruck von Emotionen unter der Anleitung von Harald Hermann gelernt. Auch hatte er als praktischen Anwendungsfall eine Choreografie erarbeitet. Es handelt sich um eine Mischung aus Muppetshow, Sesamstraße und Dieter Thomas Heck-Hitparade mit kleinen musikalischen Einspielern von den Siebzigern bis aktuell. Natürlich wurden die Sänger von Klappmaul-Puppen gespielt.Fast unaufgeregt führten die jungen Protagonisten das Ergebnis anschließend im großen Saal vor entzückten Eltern- und Großelternaugen vor, was für Begeisterung und auch Stolz sorgte. Das Fazit ist auf jeden Fall, dass sich dieses Konzept bewährt hat und das Team sogar wetterunabhängig reagieren kann, Kinderseidank.

Katharina Müller