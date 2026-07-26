



26. Juli 2026

45 Jahre gelebte Gemeinschaft: Siebenbürger Chor Augsburg feiert

Mit einem festlichen Programm beging der Chor der Kreisgruppe am 21. Juni sein 45-jähriges Jubiläum im Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit in Augsburg. Zahlreiche Gäste, Mitglieder und Freunde des Chores wurden erwartet, um gemeinsam auf eine erfolgreiche und traditionsreiche Geschichte zurückzublicken.

Der Siebenbürger Chor Augsburg präsentiert sich beim festlichen Jubiläum. Foto: Walter Stenner Ein besonderer Moment war das Grußwort von Manfred Binder, dem Vorsitzenden des Landesverbands Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. In diesem Rahmen wurden Rita Schoger sowie Elfriede und Hans Ungar als Gründungsmitglieder und bis heute aktive Choristen mit einer Ehrenurkunde des Landesverbandes ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt wurden die ehemaligen Dirigenten und Dirigentinnen Siegfried Krempels, Hans Grau, Elisabeth Schwarz und Helga Schwägele. Unter ihrer musikalischen Leitung wurde der Chor nach der Gründung 1981 auf- und ausgebaut. Er trägt seither zur Bewahrung unserer kulturellen Identität sowohl in Augsburg als auch darüber hinaus bei. Das abwechslungsreiche Kulturprogramm gestaltete anschließend die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. zusammen mit den Kulturgruppen der Kreisgruppe Augsburg. Die Blaskapelle begleitete den Bühnenwechsel musikalisch und leitete zugleich den Auftritt der Kindertanzgruppe ein. Mit einem feierlichen Marsch verabschiedete sich der Jubilar von der Bühne, bevor die ersten Gratulanten – die Kindertanzgruppe – diese betraten. Mit den flotten Tänzen „Schaulustig“ und „Sternpolka“ begeisterten die jungen Tänzerinnen und Tänzer das Publikum und erfreuten die Anwesenden mit ihrer frischen und mitreißenden Art. Ein Schmankerl zum Abschluss des ersten Programmteils war eine von Rita Almus vorbereitete Dia-Vorführung, die wichtige Stationen in der Geschichte des Siebenbürger Chores Augsburg eindrucksvoll in Erinnerung rief.



Nach einer kurzen Pause setzte sich das Programm mit musikalischen Beiträgen des Da-Capo-Chores fort. Er erfreute die Gäste und den Jubilar mit den Liedern „Ich ging durch einen grasgrünen Wald“ sowie „Der Werwelwäind“. Auch die Tanzgruppe ließ es sich nicht nehmen und gratulierte mit den Tänzen „Dreidans“ und „Nagelschmied“. Für heitere Unterhaltung sorgte zudem die Theatergruppe Augsburg mit dem Sketch „Eheberatung“. Des Weiteren gratulierten Gerhard Weber für die Blaskapelle, Heidi Kellinger für die Handarbeitsgruppe und Rita Almus für den Seniorenkreis dem Jubilar und dankten für die stets gute Zusammenarbeit. Das Ende des offiziellen Programms läutete der Chor mit zwei Liedern ein. Auf das Lied „Kirschblüte“ folgte „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“, mit dem die Chormitglieder nochmals die Grundsteine unserer/jeder Gemeinschaft hervorhoben: Freundschaft, Zusammenhalt, Vertrauen, gegenseitige Unterstützung und Verlässlichkeit. In ihrem Schlusswort dankte Ute Bako allen, die zum Gelingen des Jubiläums beigetragen hatten – den Helfern im Hintergrund, den aktiven Gruppen sowie dem Jubilar. Anschließend wurden alle Besucher zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen, während die Blaskapelle für den musikalischen Ausklang des Festes sorgte.



Erfüllt von einem abwechslungsreichen Programm voller Musik, Tanz, Erinnerungen und Begegnungen, endete am späten Abend das Jubiläumsfest. Bereits ab 13.30 Uhr bot sich bei Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken die Gelegenheit zu Gesprächen und Begegnungen, bevor um 15.00 Uhr das offizielle Festprogramm begann. Durch die Veranstaltung führte Ute Bako. Nach der Begrüßung der Gäste eröffnete der Chor unter der musikalischen Leitung von Elfriede Ungar den Festakt mit dem Lied „Freunde, die ihr seid gekommen“. Es folgten Grußworte des Vorsitzenden der Kreisgruppe Augsburg, Helmut Schwarz, sowie von Andreas Jäckel, der im Namen der Stadt Augsburg gratulierte. Mit dem Lied „Musik erfüllt die Welt“ setzte der Chor das Programm fort, bevor Regina Pelger die Chronik des Chores mit einem Rückblick auf wichtige Situationen der vergangenen 45 Jahre präsentierte.Ein besonderer Moment war das Grußwort von Manfred Binder, dem Vorsitzenden des Landesverbands Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. In diesem Rahmen wurden Rita Schoger sowie Elfriede und Hans Ungar als Gründungsmitglieder und bis heute aktive Choristen mit einer Ehrenurkunde des Landesverbandes ausgezeichnet. Ebenfalls geehrt wurden die ehemaligen Dirigenten und Dirigentinnen Siegfried Krempels, Hans Grau, Elisabeth Schwarz und Helga Schwägele. Unter ihrer musikalischen Leitung wurde der Chor nach der Gründung 1981 auf- und ausgebaut. Er trägt seither zur Bewahrung unserer kulturellen Identität sowohl in Augsburg als auch darüber hinaus bei. Das abwechslungsreiche Kulturprogramm gestaltete anschließend die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. zusammen mit den Kulturgruppen der Kreisgruppe Augsburg. Die Blaskapelle begleitete den Bühnenwechsel musikalisch und leitete zugleich den Auftritt der Kindertanzgruppe ein. Mit einem feierlichen Marsch verabschiedete sich der Jubilar von der Bühne, bevor die ersten Gratulanten – die Kindertanzgruppe – diese betraten. Mit den flotten Tänzen „Schaulustig“ und „Sternpolka“ begeisterten die jungen Tänzerinnen und Tänzer das Publikum und erfreuten die Anwesenden mit ihrer frischen und mitreißenden Art. Ein Schmankerl zum Abschluss des ersten Programmteils war eine von Rita Almus vorbereitete Dia-Vorführung, die wichtige Stationen in der Geschichte des Siebenbürger Chores Augsburg eindrucksvoll in Erinnerung rief.Nach einer kurzen Pause setzte sich das Programm mit musikalischen Beiträgen des Da-Capo-Chores fort. Er erfreute die Gäste und den Jubilar mit den Liedern „Ich ging durch einen grasgrünen Wald“ sowie „Der Werwelwäind“. Auch die Tanzgruppe ließ es sich nicht nehmen und gratulierte mit den Tänzen „Dreidans“ und „Nagelschmied“. Für heitere Unterhaltung sorgte zudem die Theatergruppe Augsburg mit dem Sketch „Eheberatung“. Des Weiteren gratulierten Gerhard Weber für die Blaskapelle, Heidi Kellinger für die Handarbeitsgruppe und Rita Almus für den Seniorenkreis dem Jubilar und dankten für die stets gute Zusammenarbeit. Das Ende des offiziellen Programms läutete der Chor mit zwei Liedern ein. Auf das Lied „Kirschblüte“ folgte „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir“, mit dem die Chormitglieder nochmals die Grundsteine unserer/jeder Gemeinschaft hervorhoben: Freundschaft, Zusammenhalt, Vertrauen, gegenseitige Unterstützung und Verlässlichkeit. In ihrem Schlusswort dankte Ute Bako allen, die zum Gelingen des Jubiläums beigetragen hatten – den Helfern im Hintergrund, den aktiven Gruppen sowie dem Jubilar. Anschließend wurden alle Besucher zu einem gemeinsamen Imbiss eingeladen, während die Blaskapelle für den musikalischen Ausklang des Festes sorgte.Erfüllt von einem abwechslungsreichen Programm voller Musik, Tanz, Erinnerungen und Begegnungen, endete am späten Abend das Jubiläumsfest. Julia Dendörfer

Schlagwörter: Chor, Augsburg, Jubiläum

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