Kreisgruppe München feiert sonniges Kronenfest

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand in der Sportgaststätte „Zum Mooser“ in Riedmoos das Kronenfest der Kreisgruppe München gemeinsam mit den Nachbarschaften Lohhof und Garching statt. Zahlreiche Gäste kamen am 28. Juni zusammen, um dieses traditionelle Erntebittfest gemeinsam zu feiern. Das abwechslungsreich gestaltete Programm bot Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt.

Alle fünf Tanzgruppen mit der Vorsitzenden Martina Schorsten und Ehrengästen beim Kronenfest der Kreisgruppe München. Foto: Beate Fleps

Zu Beginn des Festes begrüßte Martina Schorsten die Festgäste zum ersten Mal als Kreisgruppenvorsitzende und freute sich, dass auch bei solch hohen Temperaturen so viele Besucherinnen und Besucher den Weg nach Riedmoos gefunden hatten.Pfarrerin Eszter Huszar-Kalit stellte in ihrer kurzen Andacht die Freude in den Mittelpunkt und bezeichnete das Kronenfest als „Tag der Freude“. In ihrem Vergleich des Kronenbaums mit dem Baum des Lebens machte sie deutlich, dass Freude nur mit festen Wurzeln wachsen und Früchte tragen könne. Diese Wurzeln lägen im lebendigen Gott. Zugleich unterstrich sie die Bedeutung des Miteinanders mit den Worten: „Unser Stamm ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft trägt die Freude.“ Diese starke Gemeinschaft und Verbundenheit der Siebenbürger Sachsen solle auch beim Kronenfest spürbar werden.Bald darauf zog auch schon der verlockende Duft frisch gegrillter Mici durch den Biergarten und verriet, dass es nun Zeit fürs Mittagessen war. Zu Klängen der Original Siebenbürger Blaskapelle München genossen die Gäste die vom Team der Gaststätte gegrillten Spezialitäten.Frisch gestärkt machten sich nun alle Tänzerinnen und Tänzer bereit für den zweiten Teil des Programms. Karolin Thellmann und Florian Spielhaupter führten gekonnt und charmant durch die Veranstaltung, die von der Kindertanzgruppe München gemeinsam mit der Kindertanzgruppe Lohhof mit einem schwungvollen Auftritt eröffnet wurde. Auch die diesjährige Gasttanzgruppe, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg, gab ihr Können zum Besten und begeisterte die Gäste mit zwei Tänzen. Auf den beeindruckenden Aufmarsch aller Tanzgruppen und Trachtenträger folgte der mit Spannung erwartete Höhepunkt der Veranstaltung: die Besteigung der Krone. Trotz der Widrigkeiten (jemand hatte den Stamm zuvor mit Öl beschmiert) erklomm Philipp Spielhaupter mühelos den Kronenbaum und hielt oben, auf der reich und wunderschön geschmückten Krone, seine Rede in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Anschließend ließ er zur Freude der unten geduldig wartenden Kinder zahlreiche Süßigkeiten regnen, die sie fleißig aufsammelten. Danach konnten die Zuschauer Auftritte der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München, der Siebenbürgischen Tanzgruppe München und der Siebenbürgischen Tanzgruppe Lohhof bewundern. Der Gemeinschaftstanz, die „Reklich Med“, rundete das Programm der Tanzdarbietungen perfekt ab.Auch einige geladene Ehrengäste bereicherten die Veranstaltung mit ihren Grußworten. Zunächst kam Christoph Böck, Bürgermeister der Stadt Unterschleißheim, zu Wort und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, auch dieses Jahr wieder beim Kronenfest der Kreisgruppe München dabei sein zu können. Der zweite Bürgermeister der Stadt Garching, Christian Nolte, besuchte das Kronenfest zum ersten Mal und war begeistert von der Gemeinschaft. Auch Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, begrüßte seinerseits die Festgäste und merkte an, wie schön es sei, dass zu diesem Fest verschiedene Generationen zusammengekommen sind. Mit dem Sprichwort „Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers“ beendete er seine Rede und betonte damit, wie wichtig es sei, Tradition und ihre Werte weiterzugeben und so lebendig zu halten. Schließlich richtete auch der neu gewählte Landesjugendleiter der SJD Bayern, Matthias Fleps, ein paar persönliche Worte an die Gäste. In seiner Rede erwähnte er, dass auch er vor ein paar Jahren auf die Krone geklettert sei und sich freue, dass die Tradition weitergelebt wird.Mit einigen gemeinsam gesungenen Liedern endete der kulturelle Teil der Veranstaltung, und die Original Siebenbürger Blaskapelle München spielte zum Tanz auf. Die Gäste konnten dabei leckeren Baumstriezel genießen, den fleißige Helferinnen und Helfer der Nachbarschaft Lohhof gebacken hatten. Die Stimmung war entspannt und heiter: Während die Kinder ausgelassen spielten und sich am aufgebauten Rasensprenger eine willkommene Abkühlung verschafften, nutzten viele Gäste die Zeit für anregende Gespräche, Begegnungen und geselliges Beisammensein. So wurde jene Gemeinschaft spürbar, die das Kronenfest auszeichnet.Vielen Dank an das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das das Kronenfest aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums gefördert hat, sowie an all die engagierten Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen dieses tollen Festes beigetragen haben. Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr, denn dann heißt es

Jennifer Markel-Hassany