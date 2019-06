Gedenkbuch Revolution

Alle unsere Landsleute in und aus Rumänien, die zur deutschen Minderheit gehören/gehört haben, bitten wir um Augenzeugenberichte aus dem Jahr 1989/90. Wir – ein breiter Herausgeberkreis (unter ihnen Banater und Sathmarer Schwaben, Siebenbürger Sachsen, Bergland- und Bukowinadeutsche) – wollen 30 Jahre nach der „Wende“ in Rumänien und 30 Jahre nach der großen Aus-/Abwanderung („Exodus“) aus Rumänien eine Anthologie der Erinnerungen zusammenstellen und diese als Gedenkbuch ­publizieren.

Wir sammeln Berichte, Erzählungen, Gedichte, Tagebuchaufzeichnungen, Dokumente, Anekdoten, Fotos, Zeichnungen, Karikaturen … über das, was in dieser Zeit (1989/90) geschehen ist, und auch das, was rückblickend darüber aufgeschrieben worden ist. Die Herausgeber wollen ein vielschichtiges Mosaik zusammenstellen und an bereits in Vergessenheit geratene Tatsachen erinnern.Wer kann mithelfen? Einfach jeder … all jene, die etwas aufgeschrieben haben, damit es nicht „verloren“ geht, jene, die diese Ereignisse, dieses „Schicksalsjahr“ bewusst und aktiv miterlebt haben. Bitte sendet uns eure Texte, Vorschläge, Ideen, Tipps, Ratschläge bis zum 1. September 2019. Kontakt: Günter Czernetzky, c/o Schubert, Fritschestraße 77, 10585 Berlin, E-Mail: g.czernetzky[ät]gmail.com, Telefon: (0179) 1176456 oder (0040-755) 580020.

GC