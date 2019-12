Einladung zur 35. Löwensteiner Musikwoche

Zu ihrer 35. Musikwoche lädt die Gesellschaft für deutsche Musikkultur im Südöstlichen Europa (GDMSE) vom 13. bis 19. April 2020 Menschen aller Altersgruppen, Einzelpersonen wie Familien, Instrumentalisten ebenso wie Chorsängerinnen und Chorsänger in die Evangelische Tagungsstätte Löwenstein nahe Heilbronn ein.

Im Mittelpunkt des Abschlusskonzertes für Chor und Orchester stehen u.a. der „1. Psalm“ von Johann Lukas Hedwig, „Richte mich Gott“ von Rudolf Lassel in der Orchestrierung von Prof. Heinz Acker. Streicher, Holzbläser und Blechbläser werden ebenso wie Sängerinnen und Sänger Gelegenheit haben, ihr Können zu zeigen. Auch einen großen Jugendchor wird es wieder geben. Das Abschlusskonzert findet am Samstag,um 18.00 Uhr in der Kilianskirche in Heilbronn statt.Die künstlerische Gesamtleitung liegt zum zweiten Mal in den Händen des Kronstädter Stadtkantors Steffen Schlandt. Er hat Orgel in Klausenburg (Cluj) bei Ursula Philippi und Kirchenmusik in Trossingen u.a. bei Prof. Christoph Bossert studiert, außerdem Chor- und Orchesterleitung in Würzburg. Als Organist ist er in vielen Ländern aufgetreten und hat Preise bei Wettbewerben gewonnen. In seiner siebenbürgischen Heimat ist Schlandt seit vielen Jahren ein unermüdlicher Motor des Musiklebens, er hat schon 1999 das Kirchenmusik-Festival „Diletto musicale“ in Tartlau (Prejmer) gegründet und 2004 das Kantorat an der Schwarzen Kirche in Kronstadt sowie die Leitung des Bachchors von seinem Vater Eckart Schlandt übernommen. Viele musikalische Projekte und Initiativen sind ihm zu verdanken. Schlandt ist promovierter Musikwissenschaftler, der sich in außerordentlicher Weise um die Erforschung der Musikgeschichte seiner Heimat verdient gemacht und zahlreiche Werke zur Aufführung gebracht hat.Weitere Dozenten sind Ilarie Dinu (hohe Streicher, Konzertmeister), Jörg Meschendörfer (tiefe Streicher, Salonorchester), Brigitte Schnabel (Streicherkammermusik), Bärbel Danek (Holzbläser), Jörn Wegmann (Blechbläser), Agnes Dasch (Gesang), Liane Christian (Klavier-Kammermusik und Klavierbegleitung), Christian Turck (Orchestereinstudierung, Korrepetition), Andrea Kulin (Choreinstudierung, Korrepetition) und Gertraud Winter (Jugendchor, Früherziehung). Die Organisation liegt in den Händen von Bettina Wallbrecht und Johannes Killyen. Zum Kursangebot der Musikwoche zählen Chor (mit Stimmbildung), Jugendchor, Orchester, Salonorchester sowie Gruppenunterricht für Violine, Viola, Violoncello, Holz- und Blechblasinstrumente, Gesang sowie Klavier/Klavierbegleitung. Einzelunterricht kann hingegen nicht angeboten werden. Kammermusikensembles können unter Betreuung der Dozentinnen und Dozenten musizieren. Freizeitmöglichkeiten sind Spaziergänge, Tanz, gesellige Abende sowie interne und externe Konzerte, ein schöner Kinderspielplatz ist vorhanden.Während der Musikwoche finden auch die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzung der GDMSE statt. Anmeldung und Informationen: Johannes Killyen, Telefon: (01 78) 5 22 21 77, E-Mail: killyen[ät]gmx.de, Anmeldeformular im Internet unter www.suedost-musik.de . Anmeldeschluss ist der